شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الزمالك اليوم الإثنين 4 / 1 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد نادى الزمالك اليوم الإثنين 4 / 1 / 2021 العديد من الأخبار المهمة على رأسها تلقى نجمى الفريق يوسف اوباما واحمد فتوح لعرضين احتراف، بالإضافة لتعيين خالد رفعت مديرا للتسويق بالنادى=.

الزمالك يرفض عرضين لإعارة أوباما وبيع أحمد فتوح

رفضت إدارة الكرة بنادى الزمالك عرض من نادى ريجا من دولة لاتفيا لاستعارة يوسف أوباما لمدة 6 أشهر؛ بسبب رغبة الزمالك فى الحفاظ على القوام الأساسى للفريق وعدم التفريط فى نجومه، فى إطار حرص إدارة الكرة على المنافسة على البطولات الموسم الحالى.

رسميا.. خالد رفعت مديرا للتسويق والتعاقدات فى الزمالك

أصدرت إدارة نادى الزمالك قراراً رسمياً بتعيين خالد رفعت مديراً لإدارة التسويق والتعاقدات فى النادى، بعدما كان مديرا لإدارة التسويق فقط، ولكن إدارة النادى أسندت له مهمة التعاقدات بالإضافة للتسويق ليصدر قرار رسمى بتعيينه مديراً لإدارة التسويق والتعاقدات.

فرجاني ساسي يخضع لفحص طبى قبل تدريب الزمالك غدا

ينتظم جميع لاعبى نادى الزمالك فى تدريبات الغد، الثلاثاء، بشكل طبيعى، بعد أن حصل بعض اللاعبين على راحة من مران اليوم الذى كان اختياريا، ويخوض الفريق تدريباته، بحضور كل اللاعبين، فى إطار الاستعدادات لمباراة طلائع الجيش، المقرر لها يوم السبت المقبل بالجولة السادسة من مسابقة الدورى الممتاز.

وهبي الخزرى يدخل اهتمامات الزمالك لتعويض رحيل مصطفى محمد بالميركاتو الشتوى

دخل وهبى الخزرى، المهاجم التونسى، اهتمامات إدارة الكرة بنادى الزمالك لتدعيم صفوف الفريق فى فترة الانتقالات الشتوية الجارية والتى بدأت فى الأول من يناير الجارى.

محمد عواد ينشر صورة مع باتشيكو فى مران الزمالك.. ومتابعوه: هتاخد فرصة قريب

ظهر حارس مرمى نادى الزمالك محمد عواد فى صورة جديدة من خلال حسابه الرسمي على موقع إنستجرام بصحبة المدير الفني للفريق باتشيكو، وما إن نشر الصورة من تدريبات الفريق حتى تفاعل معها متابعوه من جمهور الفريق ممن رأوا فيها إشارة إلى إمكانية مشاركة حارس مرمى الفريق قريب .

19 لاعبا يشاركون فى المران الاختيارى بالزمالك.. وعودة محمود علاء

استأنف فريق الزمالك لكرة القدم تدريباته اليوم عقب الراحة التي حصل عليها اللاعبون بعد الفوز علي إنبي في الجولة الخامسة من الدوري، حيث يستعد الزمالك لمواجهة طلائع الجيش المقرر لها السبت المقبل في الجولة السادسة من الدورى