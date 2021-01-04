شكرا لقرائتكم خبر عن النجم الساحلى يواصل استعداداته للمقاولون وتعليمات خاصة لحراس المرمى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل فريق النجم الساحلى بقيادة البرتغالى جورفان فييرا، المدير الفنى للفريق، استعداداته لمباراة المقاولون العرب والمقرر إقامتها بعد غدٍ الأربعاء، فى إياب دور الـ 32 الأول ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، والتى يستضيفها ملعب محمد بن جنات بمدينة المنستير التونسية، وكان النجم الساحلى قد خسر فى مباراته الأخيرة بالدورى التونسى أمام الترجى بهدفين نظيفين.

ومنح فييرا تعليمات خاصة لحراس مرمى الفريق تحسبًا لوصول المباراة إلى ركلات جزاء، خاصة أن مباراة الذهاب فى مصر كانت قد انتهت بالتعادل السلبى بين الفريقين، ويكفى المقاولون التعادل بأى نتيجة إيجابية لضمان التأهل.

ويحتل النجم الساحلى المركز السادس فى ترتيب الدورى التونسى برصيد 9 نقاط، بعدما خاض 5 مباريات، فاز فى 3 لقاءات وخسر اثنين، وسجل لاعبو النجم 8 أهداف واستقبلت شباكهم 6 أخرين.

فى السياق ذاته، اعتمد عماد النحاس المدير الفنى للمقاولون العرب على تطبيق " ZOOM" للتواصل مع بعثة المقاولون العرب الموجودة حالياً فى تونس، والتى تستعد لمواجهة النجم الساحلى التونسى بعد غد الأربعاء فى إطار منافسات إياب دور الـ 32 الأول ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، وذلك بعد تخلفه عن السفر مع الفريق نظراً لإصابته بفيروس كورونا، حيث يخضع النحاس للعزل الصحي وكذلك علاء عبد الغنى المدرب العام و5 من لاعبى الفريق.

ويترقب النحاس وعلاء عبد الغنى ظهور نتيجة المسحة الأخيرة التى خضعا لها خلال الساعات القليلة المقبلة من أجل تحديد موقفهما النهائى من الالتحاق بالفريق فى تونس، وفى حالة تحول مسحتهما سيسافران على متن الطائرة التى تقلع صباح غداً الثلاثاء إلى تونس.



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