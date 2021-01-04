شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يطلب تقريراً عن 6 لاعبين بالأهلى.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للأهلى، تقريراً من طبيب الفريق الدكتور أحمد محمود أبو عبلة عن حالة اللاعبين المُصابين فى الفريق، وهم محمود متولى ومحمد محمود وجونيور أجاى ومحمد محمود وكريم نيدفيد وناصر ماهر.

ويؤدى محمود متولى برنامجا علاجيا للتعافى جراحة الرباط الصليبى، فيما يؤدى محمد محمود برنامجا للعلاج من جراحة ثانية خضع لها قبل أشهر فى الرباط الصليبى، أما نيدفيد فيتعافى من جراحة الركبة، فيما يؤدى أجاى برنامجا تأهيليا بسبب إصابة الوتر الوحشى، كما أجرى ناصر ماهر جراحة مؤخراً لتثبيت الكتف.

وطلب موسيمانى من طبيب الفريق تقريراً عن حالة كل لاعب وموقفه من البرنامج العلاجى الذى يخضع له وموعد عودته للتدريبات ومدى استجابته للعلاج والبرنامج الذى يخضع له حالياً.

وأعلن بيتسو موسيماني قائمة الفريق استعدادًا ‏لمواجهة سونيديب المقرر لها مساء غدٍ على استاد «الأهلى ‏بلسلام» فى إياب دور الـ32 ‏بدورى أبطال أفريقيا، وتضم القائمة كلاً من: على لطفى وحمزة علاء ومصطفى شوبير وأحمد رمضان بيكهام ومحمد شكرى وأحمد نبيل ‏كوكا وسعد سمير وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وحمدى فتحى ومحمد شريف ووليد سليمان ‏وأيمن أشرف وبدر بانون وأليو ديانج وطاهر محمد طاهر وصلاح محسن ومحمد مجدى أفشة ‏وعلى معلول وأحمد ياسر ريان وأكرم توفيق.‏

وشهدت القائمة غياب محمد الشناوى الذى حرص الجهاز الفنى على إراحته وعمرو السولية الذى يعانى من الإصابة من كورونا بالإضافة إلى الكونغولى والتر بواليا مهاجم الفريق الجديد ومحمد هانى لعدم الجاهزية الفنية ومروان محسن وجيرالدو للإصابة ورامى ربيعة رغم تعافى الأخير منذ ساعات من الإصابة بكورونا.