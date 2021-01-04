شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يرفض عرضين لإعارة أوباما وبيع أحمد فتوح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفضت إدارة الكرة بنادى الزمالك عرض من نادى ريجا من دولة لاتفيا لاستعارة يوسف أوباما لمدة 6 أشهر؛ بسبب رغبة الزمالك فى الحفاظ على القوام الأساسى للفريق وعدم التفريط فى نجومه، فى إطار حرص إدارة الكرة على المنافسة على البطولات الموسم الحالى.

كما رفضت إدارة الكرة عرضا من نادى بافوس القبرصى، الذى يشارك فى دورى أبطال أوروبا، هذا الموسم للتعاقد مع أحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق، على سبيل البيع النهائى، إلا أن إدارة الزمالك رفضت وتمسكت ببقاء اللاعبين، وجاء عرضا فتوح وأوباما عن طريق مروان الشربينى وكيل اللاعبين.

من ناحية أخرى ينتظم جميع لاعبى نادى الزمالك فى تدريبات الغد، الثلاثاء، بشكل طبيعى، بعد أن حصل بعض اللاعبين على راحة من مران اليوم الذى كان اختياريا، ويخوض الفريق تدريباته، بحضور كل اللاعبين، فى إطار الاستعدادات لمباراة طلائع الجيش، المقرر لها يوم السبت المقبل بالجولة السادسة من مسابقة الدورى الممتاز.

ويخضع التونسى فرجانى ساسى، لاعب وسط الفريق الكروى، لبعض الفحوصات الطبية، خلال مران الغد؛ لحسم مشاركته فى التدريبات من عدمها، بعد إصابته بشد فى العضلة الضامة.

من ناحية أخرى دخل وهبى الخرزى، المهاجم التونسى، اهتمامات إدارة الكرة بنادى الزمالك، لتدعيم صفوف الفريق، فى فترة الانتقالات الشتوية الجارية، والتى بدأت فى الأول من يناير الجارى.

وقام بعض الوسطاء بترشيح وهبى الخرزى ليكون بديلا لمصطفى محمد الذى يرغب فى الاحتراف الأوروبى، كما أن الخرزى يلعب فى صفوف سانت إتيان الفرنسى، والذى يرغب فى ضم مصطفى محمد، وهو ما يجعل وهبى الخرزى أحد الخيارات المهمة للزمالك، ومن الممكن إقحامه ضمن صفقة انضمام مصطفى محمد.