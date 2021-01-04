شكرا لقرائتكم خبر عن عدلى القيعى يزف بشرى سارة لجمهور الأهلى بشأن صفقة "سيرينو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زف عدلى القيعى، مستشار التعاقدات بالنادى الأهلى، بشرى سارة إلى جماهير القلعة الحمراء، بشأن ضم الأوروجويانى جاستون سيرينو نجم صن داونز الجنوب أفريقى موضحًا أن الصفقة تأجلت بسبب خلاف على الأمور المادية ولكنها لم تغلق.

قال القيعى في تصريحات تليفزيونية لقناة الأهلى إن مسئولي ناديه فاوضوا سيرينو وبواليا فقط موضحًا أنه لا صحة عن الأسماء التي ارتبطت بالفريق، مشيرًا إلى أن خزينة النادى لا تستطيع تحمل دفع 3 ملايين دولار راتباً سنويا للاعب واحد.

أضاف مستشار التعاقدات بالنادى الأهلى: "في المستقبل قد تكون فيه الأمور أسهل لإتمام التعاقد مع سيرينو قد يجهز ناديه البديل بالتزامن مع اقتراب عقده من النهاية ولن تتم الصفقة بكل تأكيد في فترة الانتقالات الحالية".

أكد الأورجويانى جاستن سيرينو، أنه ربما لا يكون اليوم لكنه سيحقق أحلامه، ونشر عبر ستورى حسابه على إنستجرام صورة خلال لقاء سابق بين الأهلى وصن داونز فى بطولة دورى أبطال أفريقيا وعلق قائلا، "tal vez no sea hoy ni mañana . pero tarde o temprano cumplire mis suenos"، وتعنى بالعربية: "ربما لا يكون اليوم أو غدا.. لكن عاجلاً أم آجلاً سأحقق أحلامى".

وكان مانكوبا منجكيثى، مدرب فريق صن داونز الجنوب أفريقى، أكد أن الأوروجويانى جاستون سيرينو جناح الفريق المهاجم سيعود للظهور مرة أخرى مع ناديه بعد فشل انضمامه إلى صفوف الأهلى المصرى واللعب تحت قيادة مدربه السابق بيتسو موسيمانى، حيث كان على أعتاب الانضمام إلى صفوف القلعة الحمراء خلال الفترة الماضية، إلا أن الأمور المادية حالت دون ذلك لإتمام الصفقة.

وأضاف مدرب صن دوانز فى تصريحات لصحيفة "تايمز لايف" الجنوب إفريقية، قائلا: "عودة سيرينو للعب مع الفريق مسألة وقت، الأمر يتعلق بتحسن الحالة البدنية للاعب بالإضافة لتعافيه من بعض المشكلات العضلية".