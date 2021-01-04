شكرا لقرائتكم خبر عن فرجاني ساسي يخضع لفحص طبى قبل تدريب الزمالك غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظم جميع لاعبى نادى الزمالك فى تدريبات الغد، الثلاثاء، بشكل طبيعى، بعد أن حصل بعض اللاعبين على راحة من مران اليوم الذى كان اختياريا، ويخوض الفريق تدريباته، بحضور كل اللاعبين، فى إطار الاستعدادات لمباراة طلائع الجيش، المقرر لها يوم السبت المقبل بالجولة السادسة من مسابقة الدورى الممتاز.

ويخضع التونسى فرجانى ساسى، لاعب وسط الفريق الكروى، لبعض الفحوصات الطبية، خلال مران الغد؛ لحسم مشاركته فى التدريبات من عدمها، بعد إصابته بشد فى العضلة الضامة.

من ناحية أخرى دخل وهبى الخرزى، المهاجم التونسى، اهتمامات إدارة الكرة بنادى الزمالك، لتدعيم صفوف الفريق، فى فترة الانتقالات الشتوية الجارية، والتى بدأت فى الأول من يناير الجارى.

وقام بعض الوسطاء بترشيح وهبى الخرزى ليكون بديلا لمصطفى محمد الذى يرغب فى الاحتراف الأوروبى، كما أن الخرزى يلعب فى صفوف سانت إتيان الفرنسى، والذى يرغب فى ضم مصطفى محمد، وهو ما يجعل وهبى الخرزى أحد الخيارات المهمة للزمالك، ومن الممكن إقحامه ضمن صفقة انضمام مصطفى محمد.

فى سياق مختلف طلب مسئولو نادى الزمالك من الدولى التونسى فرجانى ساسى، لاعب وسط الفريق الكروى الأول، تحديد موقفه النهائى من العرض الذى قدم له النادى، من أجل تجديد تعاقده مع القلعة البيضاء، حيث يرفض المسئولون أسلوب المماطلة فى المفاوضات وعدم حسم الموقف بشكل نهائي، سواء بالموافقة أو الرفض.

وكشف مصدر مطلع بالزمالك أن أحد المسئولين تحدث مع فرجانى ساسى، وطالبه بتحديد موعد نهائى للرد على عرض تجديد تعاقده، مشيرًا إلى أن الإدارة قدمت عرضًا مغريًّا من الناحية المادية للاعب، فضلًا عن سداد جزء كبير من مستحقاته المالية المتأخرة بقيمة 530 ألف يورو، لإبداء حسن النية وانعكاس الرغبة فى التجديد للاعب.

وأضاف المصدر، أن فرجانى ساسى لم يخبر الزمالك بقراره النهائى بشأن تجديد تعاقده، الأمر الذى يثير استياء المسئولين، ودفع أحدهم لمطالبة اللاعب بتحديد موعد نهائى لحسم تلك الأزمة.