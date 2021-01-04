شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يخفض "رواتب" جهاز منتخب الصالات بعد إعادة تعيينه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اتفقت اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة، على إعادة تعيين الجهاز الفنى السابق لمنتخب الصالات بقيادة هشام صالح، بعد قرار توجيه الشكر له مؤخرًا مع باقى منتخبات الكرة النسائية والشاطئية، نظرًا للإنجازات والنتائج الطيبة التى حققها هشام صالح مع الفريق الفترة الماضية، على أن يتم تخفيض رواتب الجهاز الفنى حيث كان يحصل هشام صالح على 45 ألف جنيه وسيتم تخفيضه إلى 30 ألفًا فقط.

وقررت اللجنة الثلاثية مؤخرًا توجيه الشكر لأجهزة منتخبات الكرة الشاطئية والنسائية والصالات مع إعادة تشكيل الأجهزة للفرق المطلوب تكوينها بعد مراجعة الارتباطات الرسمية لها، قبل أن تعلن اللجنة إعادة تشكيل الأجهزة الفنية لمنتخبات الكرة النسائية على النحو التالي:

محمد كمال مديرا فنيا للمنتخب الوطني الأول، أحمد رمضان مديرا فنيا للمنتخب الوطني للشابات، محمد محسن مديرا فنيا للمنتخب الوطني للناشئات، على أن تستكمل تشكيل الأجهزة الفنية المعاونة في جلسة اللجنة المقبلة، كما تواصل اللجنة اتصالاتها المكثفة لاستقدام خبيرة أجنبية مصنفة من أجل تطوير الكرة النسائية في مصر.

وحقق الجهاز الفني لمنتخب مصر لكرة الصالات بقيادة هشام صالح ونادر رشاد مدرب عام وأيمن عبد الرحمن مدرب حراس ونواف الوجيه اداري المنتخب أكثر من إنجاز خلال الفترة الماضية أبرزها الحصول علي برونزية اولمبياد الشباب بالارجنتين 2018 بعد الفوز علي الارجنتين 4/5 في مباراة تحديد الثالث والرابع وسجل محمد طلعت سوبر هاتريك اربع أهداف وسجل محمد السيد هدف .

كما صعد منتخب مصر لكرة الصالات لدور الثمانية بكأس العالم 2016 بكولومبيا بعد الصعود لدور ال16 وحقق فراعنة الصالات الفوز علي كوبا 1/7 وعلي ايطاليا في دور ال16 ، 3/4 وسجل اللاعب عبده الاشول الملقب بقاهر ايطاليا هاتريك وسجل عصام علاء هدف .

ونجح منتخب مصر لكرة الصالات مؤخرا في الصعود لكأس العالم ليتوانيا 2021 بعدما حصد المركز الثاني في بطولة الأمم الإفريقية والهزيمة أمام منتخب المغرب في النهائي وكان منتخب مصر قد حقق الفوز علي غينيا 0/9 وانجولا 0/3 وموزمبيق 2/3 في الدورالتمهيدي وفي دور قبل النهائي الفوز علي ليبيا 2/5.