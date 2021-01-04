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أخبار الأهلى اليوم الإثنين 4 / 1 / 2021

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القاهرة - سامية سيد -  شهد النادى الأهلى اليوم الإثنين 4 / 1 / 2021 الكثير من الأخبار المهمة، على رأسها إعلان قائمة الفريق التى تواجه سونديب بطل النيجر فى إياب دور الـ32 لدورى أبطال أفريقيا.

كهربا وقفشة وطاهر فى قائمة الأهلى لمواجهة سونديب.. واستبعاد الشناوى

أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي، قائمة الفريق استعدادًا ‏لمواجهة سونيديب المقرر لها السابعة مساء غدٍ باستاد الأهلى والسلام فى إياب دور الـ32 ‏بدورى أبطال أفريقيا.‏

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فيفا يطالب الأهلي بإجراء فحوصات شاملة للاعبين قبل مونديال الأندية

طلب الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" من النادى الأهلى ضرورة إجراء فحوصات طبية شاملة وتحليل دم ورسم قلب على جميع أفراد قائمة الفريق قبل المشاركة فى كأس العالم للأندية، التى يشارك فيها المارد الأحمر فى قطر خلال الفترة من 1 إلى 11 فبراير المقبل بصفته بطلا لأفريقيا.

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القيعى لـ بواليا: "ماتفتكرش إنك جاى تبقى نجم فى الأهلى أنت تحت التجربة"

وجه عدلى القيعى مستشار التعاقدات بالنادى الأهلى، رسالة إلى والتر بواليا المنضم حديثا للقلعة الحمراء لمدة 4 مواسم تبدأ من يناير الجارى قائلا، "أوعى تفتكر إنك جاى تبقى نجم فى الأهلى، أنت لسا تحت التجربة، وبإذن الله ترضى طموحاتنا ولس قدامك مشوار طويل".

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رامى ربيعة يعلن تعافيه من فيروس

أعلن رامى ربيعة، مدافع النادى الأهلى، تعافيه من فيروس كورونا، والذى أبعده مؤخراً عن المشاركة مع الفريق الأحمر فى المباريات، وكتب ربيعة عبر حسابه الشخصى على انستجرام "الحمد لله النتيجة سلبى شكراً لدعواتكم" .

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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