شكرا لقرائتكم خبر عن تذكرتي تعلن حضور 20% للجماهير من سعة صالات مونديال اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة تذكرتى برئاسة منتصر النبراوى أنه تم الاتفاق على حضور نسبة 20% للجماهير من سعة الصالات التى تستضيف بطولة كأس العالم لكرة اليد والتى تقام بمصر خلال الفترة من 13 يناير الجارى وذلك بعد إقرار الجهات المعنية فى الدولة عن نسبة حضور الـ20 % بالتنسيق مع اللجنة المنظمة لكأس العالم لكرة اليد برئاسة حسين لبيب، والاتحاد الدولى للعبةiHf، وذلك بسبب الإجراءات الطبية والاحترازية الخاصة بفيروس كورونا.

كما تشهد بطولة مونديال كأس العالم لكرة اليد اتباع شركة تذكرتى لأحدث الوسائل الطبية والاحترازية العالمية لمواجهة فيروس كورونا خلال البطولة، وتنظيم المدرجات التى تشهد حضور 20٪؜ من سعة الاستاد والتباعد بين كل مقعد وآخر والالتزام بارتداء الجماهير للكمامات خلال التواجد فى مباريات مونديال اليد .

وتقام مباريات بطولة كأس العالم لكرة اليد على 4 صالات وهى استاد القاهرة الدولى و صالةالمدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة وتسع 7 آلاف متفرج، وصالة الاتحاد المصرى لكرة اليد بالسادس من أكتوبر وتسع 4500 ألف متفرج، وصالة برج العرب فى الإسكندرية 5 آلاف متفرج.