شكرا لقرائتكم خبر عن مباراة الأهلى وبطل النيجر فى دورى الأبطال تذاع عبر أون تايم سبورتس والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تنقل قناة أون تايم سبورت مباراة الأهلي أمام سونيديب بطل النيجر، والتى تجمع الفريقين فى السابعة مساء غد الثلاثاء باستاد الأهلى والسلام، ضمن منافسات إياب الدور التمهيدى ببطولة دورى أبطال أفريقيا، حيث حصلت قنوات اون تايم سبورتس على حقوق إذاعة المباراة ، وكانت مباراة الذهاب التى أقيمت فى النيجر قد انتهت بفوز الأهلى بعدف نظيف سجله المالى أليو ديانج لاعب القلعة الحمراء.
وعُقد الاجتماع الفنى لمباراة الأهلى وسونيديب بطل النيجر، بمقر النادى بالجزيرة اليوم، بحضور سمير عدلي المدير الإدارى للفريق، ومحمد أسامة ورامى بكر، ورافت إبراهيم، إداريى الفريق، والعميد علاء صلاح، مدير أمن النادي، ومسئولى اللجنة الطبية بالكاف، ومسئولى نادى سونيديب وعدد من القيادات الأمنية وحكم ومنسق المباراة.
وأسفر الاجتماع الفنى عن الاتفاق على ارتداء الأهلى القميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأحمر، فيما يرتدى الحارس الزى الأصفر، ومن المقرر أن يرتدى فريق سونيديب القميص الأزرق والشورت الأزرق والجورب الأبيض، فيما يرتدى الحارس الزى الرمادي.
وخلال الاجتماع تم الاتفاق على موعد وصول الفريقين إلى ملعب الأهلى والسلام قبل المباراة بساعة ونصف، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بتطبيق الضوابط والإجراءات المتبعة طبيا ضد فيروس كورونا.
وأعلن بيتسو موسيماني، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي، قائمة الفريق استعدادًا لمواجهة سونيديب وانضم لقائمة الأهلى محمود كهربا ومحمد مجدى قفشة وأكرم توفيق عقب تماثلهما للشفاء من فيروس كورونا، وأيضا طاهر محمد طاهر العائد من الاصابة بكدمة فى الضلوع في الوقت الذى غاب فيه محمد الشناوى حارس مرمى الفريق، وأيضا عمرو السولية لاستمرار إيجابية عينة كورونا له.
قائمة الأهلى جاءت كالتالي:
على لطفى وحمزة علاء ومصطفى شوبير وأحمد رمضان بيكهام ومحمد شكرى وأحمد نبيل كوكا وسعد سمير وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وحمدى فتحى ومحمد شريف ووليد سليمان وأيمن أشرف وبدر بانون وأليو ديانج وطاهر محمد طاهر وصلاح محسن ومحمد مجدى قٔفشة وعلى معلول وأحمد ياسر ريان وأكرم توفيق.