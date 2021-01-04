شكرا لقرائتكم خبر عن مباراة الأهلى وبطل النيجر فى دورى الأبطال تذاع عبر أون تايم سبورتس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنقل قناة أون تايم سبورت مباراة الأهلي أمام سونيديب بطل النيجر، والتى تجمع الفريقين فى السابعة مساء غد الثلاثاء باستاد الأهلى والسلام، ضمن منافسات إياب الدور التمهيدى ببطولة دورى أبطال أفريقيا، حيث حصلت قنوات اون تايم سبورتس على حقوق إذاعة المباراة ، وكانت مباراة الذهاب التى أقيمت فى النيجر قد انتهت بفوز الأهلى بعدف نظيف سجله المالى أليو ديانج لاعب القلعة الحمراء.

وعُقد الاجتماع الفنى لمباراة الأهلى وسونيديب بطل النيجر، بمقر النادى بالجزيرة اليوم، بحضور سمير عدلي المدير الإدارى للفريق، ومحمد أسامة ورامى بكر، ورافت إبراهيم، إداريى الفريق، والعميد علاء صلاح، مدير أمن النادي، ومسئولى اللجنة الطبية بالكاف، ومسئولى نادى سونيديب وعدد من القيادات الأمنية وحكم ومنسق المباراة.

وأسفر الاجتماع الفنى عن الاتفاق على ارتداء الأهلى القميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأحمر، فيما يرتدى الحارس الزى الأصفر، ومن المقرر أن يرتدى فريق سونيديب القميص الأزرق والشورت الأزرق والجورب الأبيض، فيما يرتدى الحارس الزى الرمادي.

وخلال الاجتماع تم الاتفاق على موعد وصول الفريقين إلى ملعب الأهلى والسلام قبل المباراة بساعة ونصف، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بتطبيق الضوابط والإجراءات المتبعة طبيا ضد فيروس كورونا.

وأعلن بيتسو موسيماني، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي، قائمة الفريق استعدادًا ‏لمواجهة سونيديب وانضم لقائمة الأهلى محمود كهربا ومحمد مجدى قفشة وأكرم توفيق عقب تماثلهما للشفاء من فيروس كورونا، وأيضا طاهر محمد طاهر العائد من الاصابة بكدمة فى الضلوع في الوقت الذى غاب فيه محمد الشناوى حارس مرمى الفريق، وأيضا عمرو السولية لاستمرار إيجابية عينة كورونا له.

قائمة الأهلى جاءت كالتالي:‏

على لطفى وحمزة علاء ومصطفى شوبير وأحمد رمضان بيكهام ومحمد شكرى وأحمد نبيل ‏كوكا وسعد سمير وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وحمدى فتحى ومحمد شريف ووليد سليمان ‏وأيمن أشرف وبدر بانون وأليو ديانج وطاهر محمد طاهر وصلاح محسن ومحمد مجدى قٔفشة ‏وعلى معلول وأحمد ياسر ريان وأكرم توفيق.‏