شكرا لقرائتكم خبر عن المسحة الإضافية للاعبى بيراميدز التسعة سلبية.. والاعتماد الرسمى غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جاءت نتيجة المسحة الإضافية، التى خضع لها لاعبو بيراميدز التسعة، سلبية من فيروس كورونا، على الرغم من أن المسحة الأولى جاءت إيجابية، مما أحدث حالة من القلق داخل صفوف الفريق السماوى، قبل ساعات من مواجهة الاتحاد الليبى، المقرر لها السادسة مساء غد الثلاثاء على استاد الدفاع الجوى، فى إطار منافسات إياب دور الـ32 بالكونفدرالية الأفريقية.

وتلقى مسئولو بيراميدز اتصالاً هاتفيًّا من اللجنة الطبية للاتحاد الأفريقى "كاف"، والتى تقوم بإجراء المسحات للاعبين قبل كل مباراة، بأن المسحة الإضافية التى خضع اللاعبون التسعة لها منذ قليل جاءت سلبية، إلا أن اعتماد تلك النتيجة بشكل رسمى سيكون ظهر غد الثلاثاء، لصعوبة إنهاء تلك الإجراءات فى الوقت الحالى.

ومن المقرر أن يقوم الجهاز الفنى بقيادة الأرجنتينى أروابارينا باستدعاء اللاعبين التسعة للانضمام لمعسكر الفريق المقام حاليًا، على أن يتم اعتماد نتيجة المسحة الإضافية غدًا حتى يتمكنوا من المشاركة فى المباراة.

وجاء ضمن أبرز اللاعبين، الذين جاءت نتيجة مسحة كورونا فى البداية إيجابية: عبد الله السعيد، ورمضان صبحى، ومحمد فاروق، ونبيل عماد دونجا، وأحمد سامى، ومحمد فتحى، ومحمود حمادة، وطارق طه، وأحمد توفيق.

يذكر أن بيراميدز حقق الفوز فى مباراة الذهاب التى أقيمت على استاد الإسكندرية، بهدف دون رد أحرزه الغانى جون أنطوى، فى الدقيقة 55، بعدما سدد الكرة وتصدى لها حارس مرمى الاتحاد الليبى، ثم ارتدت للاعب مرة أخرة ليسكنها الشباك، ليقترب بيراميدز من التأهل لدور الـ32 مكرر، ويبدأ مشوار حصد اللقب.