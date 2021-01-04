تقارير إنجليزية: بعد الإغلاق الكامل.. لا مساس بمباريات بريميرليج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أكدت تقارير صحفية إنجليزية، أن مرحلة الإغلاق الشامل في دول المملكة البريطانية لن يكون لها تأثيرًا على مواعيد مباريات البطولات الإنجليزية.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة ميرور الإنجليزية، فإن مسؤولي رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز واتحاد كرة القدم في إنجلترا، تلقوا الضوء الأخضر لإقامة المباريات في موعدها.

وشددت الصحيفة أن عملية الإغلاق الكامل التي ستدخلها دول بريطانيا، ومن بينها إنجلترا، بداية من غدًا الثلاثاء، لن يكون لها أي أثر سلبي على إقامة المباريات.

وأعلن بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني مساء اليوم، الإثنين، دخول بريطانيا في مرحلة الإغلاق الشامل والكامل كما حدث في شهر مارس الماضي، للحد من انتشار فيروس كورونا.

وتشمل مرحلة الإغلاق الجديدة منع العمل من أي مكان باستثناء المنازل، غلق كافة المحال والحانات باستثناء التي تقدم الأطعمة والأدوية، غلق المدارس والجامعات والاكتفاء بالدراسة عن بعد، إلى جانب السماح بخوض تدريبات رياضية مرة واحدة يوميًا بشكل منفرد.

واختتمت الصحيفة تقريرها مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي لن تتأثر أيضًا بعملية الإغلاق التي تدخلها إنجلترا، وهو ما ينطبق على مباريات كأس كاراباو أيضًا.

وسجلت بريطانية 58 ألف 784 إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الإثنين، بالإضافة إلى 407 حالة وفاة، لترتفع الحصيلة الإجمالية منذ بداية الجائحة إلى 2 مليون 713 ألف و563 إصابة مع 58 ألف 784 وفاة.