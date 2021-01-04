تذكرتي تصدر بيانًا بشأن الحضور الجماهيري في استادات مونديال اليد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسام زايد:

أعلنت شركة تذكرتي برئاسة منتتصر النبراوي بيانًا بشأن الحضور الجماهير في بطولة العالم لكرة اليد بمصر 2021.

وأكدت الشركة أنه تم الاتفاق علي حضور نسبة 20% للجماهير من سعة أي استاد من الاستادات التي ستسضيف بطولة كأس العالم لكرة اليد والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 13 يناير الجاري.

وأوضح البيان، أن هذا القرار جاء بعد إقرار الجهات المعنية في الدولة عن نسبة حضور ال20 % وذلك بالتنسيق مع اللجنة المنظمة لكأس العالم لكرة اليد والاتحاد الدولي للعبة iHf ، وذلك بسبب الاجراءات الطبية والاحترازية الخاصة بفيروس كورونا.

وتشهد بطولة مونديال كاس العالم لكرة اليد اتباع شركة تذكرتي لاحدث الوسائل الطبية والاحترازية العالمية لمواجهة فيروس كورونا خلال البطولة ،وتنظيم المدرجات التي تشهد حضور ٢٠ ٪ من سعة الاستاد والتباعد بين كل مقعد واخر والالتزام بارتداء الجماهير للكمامات خلال التواجد في مباريات مونديال اليد .

ومن المقرر أن تقام مباريات بطولة كأس العالم لكرة اليد على 4 صالات وهي استاد القاهرة الدولي و صالةالمدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة وتسع 7 آلاف متفرج، وصالة الاتحاد المصرى لكرة اليد بالسادس من أكتوبر وتسع 4500 ألف متفرج، وصالة برج العرب فى الإسكندرية 5 آلاف متفرج.