اتحاد جدة يعلن.. ضم أحمد حجازي لمدة موسمين بعد نهاية إعارته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أكد أحمد كعكي نائب رئيس نادي اتحاد جدة السعودي، نجاح فريقه في الحفاظ على وجود المصري أحمد حجازي مدافع الفريق لمدة سنتين بعد انتهاء فترة إعارته الحالية.

وأشار كعكي في تصريحات عبر قناة أبو ظبي الرياضية، إلى أن حجازي يعد من العناصر الأساسية والمؤثرة في فريقه، وهو ما دفعه لتفعيل بند إلزامية الشراء.

وقال نائب رئيس الاتحاد: "حجازي لاعب مهم ومؤثر في الفريق وظهر ذلك منذ أن وصل إلينا، نحن نمتلك بند إلزامية الشراء في العقد وليس الأولوية، وقررنا تفعيله".

واختتم: "أطمئن جماهير الاتحاد، حجازي باق معنا لسنتين أخرتين بعد انتهاء فترة إعارته الحالية".

الجدير بالذكر أن حجازي يلعب حاليًا في صفوف اتحاد جدة على سبيل الإعارة من وست برومتش ألبيون الإنجليزي، منذ بداية الموسم الجاري بالسعودية.