تقرير.. برشلونة يتحدى "التجارب الجديدة" في الليجا ودوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

اشترك خصما برشلونة المقبلين بالدوري الإسباني ودوري الأبطال في شيء واحد وهو تغيير المدربين، وسيأمل الثنائي الجديد في تحسين سجلاتهما في مواجهة العملاق الإسباني.

وسيحل برشلونة في المباراة المقبلة ضيفا على أتلتيك بيلباو في ملعب سان ماميس يوم الأربعاء المقبل، في لقاء مؤجل بينهما من الأسبوع الثاني من بطولة الدوري الإسباني.

وسيلتقي البارسا في دوري أبطال أوروبا أمام باريس سان جيرمان الفرنسي في ذهاب دور الـ16 من المسابقة القارية يوم 16 فبراير 2021، على أن يقام لقاء الحسم يوم 10 مارس.

وأعلن باريس سان جيرمان تعيين الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو مديرا فنيا للفريق بدلا من الألماني توماس توخيل الذي تمت إقالته بعد أربعة أشهر فقط من قيادته إلى نهائي دوري أبطال أوروبا.

في حين أعلن أتلتيك بلباو بعد يوم واحد فقط أن مارسيلينو جارسيا تورال سيكون المدرب الجديد للنادي الباسكي، خلفًا للمدرب جايزيكا جاريتانو الذي أُقيل في وقت سابق.

ولا يعد كلا المدربين غريبين على مشجعي برشلونة، حيث سبق لهما مواجهة الفريق الكتالوني في أكثر من مناسبة، ليس فقط كمدربين ولكن أيضًا كلاعبين، تبعًا لما رصده الموقع الرسمي للبارسا.

مارسيلينو جارسيا

واجه مارسيلينو برشلونة كلاعب في سبع مناسبات عندما كان في صفوف سبورتنج خيخون في الفترة بين عامي 1985 إلى 1989.

وحقق مارسيلينو الفوز مرتين وتعادل في مثلهما وخسر في ثلاث مناسبات.

وخلال مسيرته التدريبية، واجه صاحب الـ55 عاما برشلونة في 21 مناسبة مع ستة أندية مختلفة، وهي: ريكرياتيفو، راسينج سانتاندير، ريال سرقسطة، إشبيلية، فياريال وفالنسيا.

وبعد تلقي 14 هزيمة وستة تعادلات أمام برشلونة، حطَّم مارسيلينو عقدته في آخر مواجهة له ضد البلوجرانا، وحقق انتصاره الوحيد في نهائي كأس الملك 2019 مع فالنسيا ضد فريق إرنستو فالفيردي (2-1).

ماوريسيو بوكيتينو

بوكيتينو واجه برشلونة بديربي كتالونيا في 13 مناسبة خلال مسيرته مع إسبانيول، ليتلقى الخسارة في تسع مباريات ويتعادل في ثلاث مواجهات مقابل تحقيق الفوز مرة واحدة.

وخلال مسيرته التدريبية، واجه بوكيتينو فريق برشلونة في 11 مباراة، وحقق الفوز مرة واحدة خلال فترة تدريبه لإسبانيول على مدار تسع مباريات، مقابل تلقي خمس هزائم وثلاثة تعادلات.

أما كمدير فني لتوتنهام الإنجليزي، فقد واجه المدرب الأرجنتيني فريق برشلونة في دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا في موسم 2018/2019، وخسر في مباراة وتعادل في الأخرى.