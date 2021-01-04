حجازي: الإسماعيلي بيتي.. لكن أتمنى تتويج الاتحاد بالبطولة العربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أكد أحمد حجازي مدافع نادي اتحاد جدة السعودي، أنه يتمنى تأهل النادي الإسماعيلي إلى نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية"، لملاقاة فريقه.

وأشار حجازي في تصريحات عبر قناة أبو ظبي الرياضية، إلى أن فريقه لم يكن في حالة تركيز كاملة خلال الدقائق الأولى من مواجهة فريقه مع الشباب السعودي في إياب قبل النهائي العربي.

وقال حجازي: "الهدف الأول لنا سواء لاعبين أو جهاز فني وكذلك إدارة كان التأهل لنهائي البطولة العربية، فقدنا التركيز في بداية المباراة وتحديدًا الدقيقة الأولى، لكننا نجحنا في العودة بعد 15 دقيقة".

وأكمل: "لاعبي الاتحاد إمكانياتهم الفنية عالية جدًا، أحاول قدر الإمكان نقل الخبرات لهم وهم يساعدونني كثيرًا واستفاد منهم، الجهاز الفني يعمل بشكل دائم على تطوير الشكل الدفاعي".

واختتم: "أتمنى التوفيق للإسماعيلي والصعود للنهائي، هو فريقي السابق وبيتي وجماهيره تستحق الكثير، لكن بالتأكيد سأتمنى الانتصار للاتحاد في النهاية لأن تحقيق اللقب يهمني".

ونجح الاتحاد في الفوز الشباب بهدفين لواحد في مباراة الإياب من الدور قبل النهائي من البطولة العربية، ليتأهل للنهائي منتظرًا الفائز من بين الإسماعيلي والرجاء المغربي.