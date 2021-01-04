مباشر بريميرليج.. ساوثهامبتون 1-0 ليفربول.. إنجز يسجل

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة- عمر قورة:

زوار "الخليج 365" الأعزاء، تابعوا معنا تغطية مباشرة لمباراة ساوثهامبتون وليفربول، المقامة على ملعب "سينت ماري" في ختام منافسات الأسبوع الـ17 للدوري الإنجليزي الممتاز.

ويتربع ليفربول على صدارة بريميرليج برصيد 33 نقطة متساويًا مع مانشستر يونايتد صاحب المركز الثاني، فيما يأتي ساوثهامبتون في المرتبة التاسعة بجدول الترتيب وفي جعبته 26 نقطة.

وشهد تشكيل ليفربول تواجد الإسباني تياجو ألكانتارا بعد تعافيه من الإصابة، وسط مشاركة أليكس أوكسليد تشامبرلين بشكل أساسي رفقة القائد جوردان هندرسون الذي يلعب كقلب دفاع.

تشكيل ساوثهامبتون: فريزر فورستر، كايل ووكر بيترز، يان بيدناريك، جاك ستيفنز، ريان برتراند، إبراهيما ديالو، جيمس وارد براوس، ستيوارت أرمسترونج، موسى دجينيبو، داني إنجز، تيو والكوت.

تشكيل ليفربول: أليسون بيكر، ترينت ألكسندر أرنولد، جوردان هندرسون، فابينيو، أندي روبيرتسون، تياجة ألكانتارا، جورجينيو فينالدوم، أوكسليد تشامبرلين، ساديو ماني، محمد صلاح، روبرتو فيرمينو.

ملخص المباراة:

لم يسمح ساوثهامبتون لفترة جس النبض ودخل في أجواء المباراة سريعًا بافتتاح التسجيل في الدقيقة الثانية، بعدما أرسل وارد براوس تمريرة مثالية من ركلة حرة إلى داني إنجز داخل المنطقة، ليسددها الأخير من فوق البرازيلي أليسون بيكر حارس ليفربول بشكل رائع، قبل أن يرفض المهاجم الإنجليزي الاحتفال ضد فريقه السابق.

محاولات ليفربول لإدراك التعادل في الربع ساعة الأولى من المباراة جاءت على استحياء، حيث أرسل ترينت ألكسندر أرنولد عرضية متقنة داخل المنطقة لكنها لم تشكيل أي خطورة على حارس ساوثهامبتون، قبل أن يصوب جوردان هندرسون كرة قوية بعد ارتدادها من الدفاع لكنها مرت بعيدة تماما عن مرمى أصحاب الأرض.

هدأت المباراة نسبيا وسط استحواذ ليفربول على الكرة واعتماد ساوثهامبتون على الهجمات المرتدة، لتصل عرضية إلى داني إنجز صاحب الهدف الأول داخل المنطقة في الدقيقة الـ25، الذي روض الكرة ومررها في الجانب الأيسر إلى المالي موسى دجينيبو، الذي سددها مباشرة نحو المرمى لكنها ذهبت بعيدة عن الحارس أليسون بيكر.

أجرى ساوثهامبتون تغيير اضطراريا في الدقيقة الـ32 من عمر اللقاء بالدفع بناثان تيلا، بدلا من دجينيبو الذي تعرض لإصابة لم تمكنه من استكمال المباراة، ليغادر أرضية الملعب باكيًا.

كاد ساوثهامبتون أن يضاعف النتيجة في الدقيقة الـ41 عن طريق البديل ناثان تيلا، بعدما حصل على الكرة على حدود منطقة الجزاء، وأراد أن يسددها في الزاوية البعيدة لمرمى ليفربول، لكنها جانبت القائم الأيسر.

انتظر ليفربول حتى الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع ليشكل أول خطورة له على مرمى ساوثهامبتون، بعدما توغل ساديو ماني بمهارة عالية داخل منطقة الجزاء من الجبهة اليسرى ليرسل كرة عرضية وجدت في طريقها محمد صلاح، لكن رأسية النجم المصري مرت فوق العارضة الأفقية لمرمى فريزر فورستر.

وانتظروا ملخصًا للمباراة فور نهايتها..