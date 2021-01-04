القيعي: صفقة سيرينو تأجلت .. في المستقبل قد تكون أسهل

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

قال عدلي القيعي مستشار مجلس إدارة النادي الأهلي للتعاقدات إن صفقة الأوروجوياني جاستون سيرينو، نجم ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي تأجلت ولم تغلق.

وقدم الأهلي عرضاً للنادي الجنوب أفريقي يصل قيمته إلي 2.5 مليون دولار للتعاقد مع نجم هجومي ولكن صنداونز رفض التخلي عن سيرينو.

وأضاف عدلي القيعي الأهلي فاوض سيرينو وبواليا فقط وغير صحيح الاسماء التي ارتبطت بالفريق ، نحن لا نستطيع دفع 3 مليون دولار راتباً سنويا للاعب واحد.

وتابع القيعي " لم نغلق ملف سيرينو بعد ، الصفقة تأجلت ".

وفسر " في المستقبل قد تكون فيه الأمور أسهل لإتمام التعاقد مع اللاعب قد يجهز ناديه البديل بالتزامن مع اقتراب عقده من النهاية ".

وأنهى " لن تتم الصفقة بكل تأكيد في فترة الانتقالات الحالية".

وقال الأوروجوياني سيرينو، اليوم إنه سيحقق أحلامه عاجلا أم آجلا.

ونشر سيرينو صورة له من مواجهة الأهلي في "ستوري" عبر حسابه الشخصي على "إنستجرام": "ربما ليس اليوم أو غدًا.. ولكن عاجلاً أم آجلاً سأحقق أحلامي".

واعتبر البعض أن هذه الرسالة جاءت بعد توقف صفقة انتقاله إلى الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

يُذكر أن الأهلي اتجه للتعاقد مع الكونجولي والتر بواليا مهاجم الجونة ليصبح أولى صفقات المارد الأحمر في الميركاتو الشتوي الجاري.