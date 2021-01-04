بالفيديو.. وردة يودع فولوس بارتداء شارة القيادة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سيد عمر:

خاض المحترف المصري عمرو وردة مباراته الأخيرة بقميص فولوس في مواجهة أتروميتوس ضمن منافسات الجولة الـ14 من الدوري اليوناني التي انتهت بفوز فريقه (1-0).

وشارك وردة في المباراة بشكل أساسي وارتدى شارة قيادة الفريق، حتى تم استبداله في الوقت المحتسب بدلا من الضائع، قبل أن يقوم اللاعب بتوديع زملائه.

وتوصل وردة لاتفاق نهائي مع ناديه السابق باوك على العودة إلى صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وسينضم صاحب الـ27 عاما إلى باوك لمدة عام بعقد يمتد إلى يناير 2022.

ورحل وردة عن باوك مع نهاية الموسم الماضي (2019/2020) ونجح مع الفريق في تسجيل سبعة أهداف وصناعة ستة آخرين في 23 مباراة بجميع المسابقات.

يُذكر أن وردة نجح في تسجيل هدفين خلال عشر مباريات لعبها بالدوري اليوناني بقميص فولوس.

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