اخبار الرياضه

مجدي عبد الغني: الجميع أخطأ في أزمة منتخب الشباب

0 نشر
0 تبليغ

ياسر رشاد - القاهرة - أكد مجدي عبد الغني نجم منتخب مصر والأهلي السابق، أن الجميع أخطأ في أزمة منتخب الشباب الأخيرة . 

وقال مجدي عبد الغني في تصريحات لبرنامج "في الاستاد" الذي يقدمه

الإعلامي كريم خطاب عبر إذاعة "نجوم إف ام":"أزمة منتخب الشباب مقسمة بين كل الاطراف اتحاد الكرة، ورئيس البعثة".

وتابع عبد الغني:" والجهاز الفني كلهم مخطئين، هذا الكم الكبير من الإصابات في المنتخب أمر غريب، والجميع يحاسب على هذه الأزمة".

وكان منتخب مصر للشباب قد ودع بطولة شمال إفريقيا المؤهلة لأمم إفريقيا تحت 20 سنة، بسبب إصابات التي ضربت الفريق.

الكلمات الدلائليه
مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا