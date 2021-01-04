مجدي عبد الغني يشيد بدور هاني أبوريدة في خدمة الكرة المصرية

ياسر رشاد - القاهرة - اشاد مجدي عبد الغني عضو اتحاد الكرة السابق، بدور هاني ابو ريدة رئيس اتحاد الكرة السابق وعضو اللجنة التنفيذية الكاف، في خدمة الكرة المصرية.

وقال عبد الغني عبر برنامج في

الاستاد مع كريم خطاب على نجوم اف ام: امم افريقيا دخلت مصر بسبب هاني أبوريدة، هو خدم الكرة المصرية بشكل كبير مش زي ما الناس بتقول.

واردف: كأس العالم للشباب ٢٠٠٩ كان ابوريدة، مشروع الهدف اللي بيتعمل دلوقتي هيوفر على المنتخبات ملايين كتير اووي ايضا.

واتم: سبب رئيسي في رحيل عيسى حياتو هو قوة هاني أبوريدة فكيف يقال انه لم يخدم الكرة المصرية.