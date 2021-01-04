مشاهدة مباراة ساوثهامتون وليفربول والمباراة كاملة بتاريخ 04-01-2021 الدوري الانجليزي " يلا شوت "

ياسر رشاد - القاهرة - زوار ومتابعي موقع الوفد الكرام، أهلًا ومرحبًا بكم معنا في تغطية حية ومباشرة بالفيديو لأحداث مباراة ليفربول وساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ليفربول يحل ضيفًا أمام القديسين على ملعب "سانت ماري"، ضمن لقاءات الجولة السابعة عشر من مسابقة البريميرليج لموسم 2020/2021.

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المصري محمد صلاح في خط الهجوم، إلى جانب روبرت فيرمينو وساديو ماني.

تشكيل ليفربول اليوم ضد ساوثهامبتون

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: أرنولد، هندرسون، فابينيو، روبرتسون.

خط الوسط: تياجو، فينالدوم، تشامبرلين.

خط الهجوم: ماني، محمد صلاح، فيرمينو.

بدلاء ليفربول ضد ساوثهامبتون

كيليهر، ميلنر، جونز، مينامينو، شاكيري، أوريجي، ريس ويليامز،

فيليبس، نيكو ويليامز.

تشكيل ساوثهامبتون أمام ليفربول

حراسة المرمى: فورستر.

خط الدفاع: برتراند، ستيفنز، يان بيدناريك، كايل ووكر بيترس.

خط الوسط: أرمسترونج، ديالو، جيمس وارد براوس، دجينيبو.

خط الهجوم: والكوت، داني إنجز.

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