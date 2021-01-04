مجدي عبد الغني: أحمد شوبير هاجمني بعدما دعمت طاهر في انتخابات الأهلي

ياسر رشاد - القاهرة - تحدث مجدي عبد الغني عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، عن سبب أزمته مع الإعلامي أحمد شوبير.

وقال مجدي عبد الغني في تصريحات لبرنامج "في الاستاد" الذي يقدمه الإعلامي كريم خطاب عبر إذاعة "نجوم إف ام":

مجدي عبد الغني: "علاقتي اتوترت بشوبير من قبل ما نكون في اتحاد الكرة".

وواصل: "شوبير هاجمني بسبب إني وققت في انتخابات الأهلي مع محمود طاهر، ده السبب

الأساسي في خلافي مع شوبير ، عمل عني حلقات كتير بسبب القصة ديه مش أكتر من كده".

وتابع: "لو شوبير نزل الانتخابات على رئاسة اتحاد الكرة عادي لو نجح هشتغل معاه، لكن علاقتي بالشغل أكتر بهاني أبوريدة كشغل يعني، شوبير مادعمنيش خالص في انتخابات الأهلي نهائي".