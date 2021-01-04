مجدي عبد الغني يكشف سبب ابتعاده عن التواجد في مجالس الأهلي

ياسر رشاد - القاهرة - كشف مجدي عبد الغني عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق سبب ابتعاده عن التواجد في مجالس إدارات الأهلي خلال السنوات الماضية.

وقال مجدي عبد الغني في تصريحات لبرنامج "في الاستاد" الذي يقدمه الإعلامي كريم خطاب عبر إذاعة "نجوم إف ام": "لن أقف على باب

وأروح وأقول أنا عايز أخذ فرصتي في إدارة الأهلي ومش هعملها لو هموت".

وتابع: "انتخابات اتحاد الكرة الجمعية العمومية عدد محدود يمكن 200 أو 190 والتواصل مباشر ما بينك وبين العضو الذي يضع صوته، ولكن

النادي الأهلي جمعية عمومية كبيرة وميولهم مختلفة".

وواصل: "يمكن أكون أول لاعب دخل انتخابات الأهلي وسقط وهو أمر لا يحدث على الإطلاق، وفي الأندية".

واستكمل: "هناك أخطاء طبعا في الإدارات أو ترابط ولكن فاسد كلمة كبيرة ومعناها أنك بتأخذ رشوة وهذا لا يحدث، وأستفيد أني بشتغل في الكرة اللي محسوب عليها، وأي حد سيتواجد في اتحاد الكرة هيتشتم".