بث مباشر | مشاهدة مباراة ليفربول وساوثهامبتون اليوم 4 يناير في الدوري الإنجليزي

ياسر رشاد - القاهرة - تترقب عشاق الكرة العالمية وخاصة الإنجليزية مباراة هامه تجمع بين ليفربول وساوثهامبتون مساء اليوم الإثنين 4 يناير، على أرضية ملعب سينت ماري، في إطار فعاليات المرحلة السابعة عشر من مسابقة الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

ويقدم موقع الوفد خدمة مشاهدة مباراة ليفربول وساوثهامبتون بث مباشر اليوم، والمقرر إنطلاق صافرة بدايتها في تمام الساعة 10:00 بتوقيت القاهرة، أي الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة، وستذاع على الهواء حصرياً عبر بي إن سبورت HD1 بأداء صوتي للمعلق حسن العيدروس.

بعد أن تعثر بالتعادل في لقاءين متتاليين أصبح ليفربول مهدد بفقدان الصدارة من مانشستر يونايتد الذي يتساوى معه بالنقاط برصيد 33 نقطة بعد صراع

شرس وقتال عالي أشعل البريميرليغ بشكل كبير.

صراع جديد ومحتدم أصبح بين فرق المربع الذهبي على الصدارة بسبب تقارب النقاط، ولكن يبحث الليفر بطل الموسم المنصرم الدفاع عن لقبه للموسم الثاني على التوالي، لذا سيقاتل من أجل عدم التخلي عن الصدارة لأي فريق مهما كلفه الأمر.

كتيبة يورجن كلوب تدرك الضغط الذي يتعرض له بسبب نزيف النقاط، ولكن لا يزال المشوار طويل، فهو سيعمل قصارى جهده اليوم من أجل تحقيق الفوز وحصد مزيد من النقاط لتحصين نفسه في القمة والابتعاد عن اليونايتد

الذي يأمل الريدز بأن يسقط بنفس الجولة ليبقى وحيدًا يلعلع على العرش.

وفي المقابل، يمر ساوثهامبتون بأفضل فتراته هذا الموسم حيث، تمكن من الوصول إلى النقطة 26 جعلته في المركز الثامن على جدول الترتيب، وهذا بحد ذاته إنجاز لم يحققه الموسم المنصرم.

ساوثهامبتون منذ أربع مباريات لم يتذوق طعم الانتصار بل خسر لقاء و3 تعادلات، وهذا ضر الفريق بالتراجع إلى هذا المركز بعد أن كان في المربع الذهبي، مما يسعى اليوم بكل قوة تقديم أفضل ما لديه من أجل تحقيق الانتصار عل الخصم العنيد ليزيد أوجاعه ويجرده من الصدارة ليقدم هدية لمانشستر يونايتد.