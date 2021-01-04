اتهامات للاتحاد الإنكليزي بالتمييز ضد لاعب مانشستر يونايتد "كافاني"

المنامة - ياسر ابراهيم - اتهمت رابطة لاعبي كرة القدم في أوروغواي الاثنين الاتحاد الإنكليزي للعبة بالتمييز لاتهام مواطنها مهاجم مانشستر يونايتد إدينسون كافاني بـ"العنصرية".

وأوقف الاتحاد الانكليزي الدولي الأوروغوياني (33 عاماً) الخميس الماضي ثلاث مباريات وغرّمه 100 ألف جنيه استرليني، لاستخدامه مصطلحاً عنصرياً ردّاً على تهنئة من أحد أصدقائه على موقع "إنستاغرا".

وكتب كافاني "غراسياس نغريتو"، (شكرًا لك أيها الأسود الصغير) بعد الفوز بصعوبة على ساوثمبتون 3-2 في الدوري المحلي في 29 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، في مباراة سجل خلالها مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي السابق ثنائية ولعب تمريرة حاسمة، لكنه سرعان ما حذفها.

وقالت الرابطة في بيانها الاثنين إن "ما فعله الاتحاد الإنكليزي بعيد كل البعد عن كونه عملاً مناهضاً للعنصرية، بل هو عمل تمييزي ضد ثقافة وأسلوب حياة مواطني أوروغواي".

وأضافت أن "العقوبة تكشف عن رؤية متحيزة ومتطرفة باستعلاء إثني لا تقبل إلا قراءة مفروضة من تفسير ذاتي وخاص وحصري".



وكانت أكاديمية الآداب في أوروغواي قد اتخذت موقفاً مماثلاً قبل ثلاثة أيام، متهمة الاتحاد الإنكليزي بـ"الجهل".

وأشارت الرابطة إلى أن كافاني "لم يرتكب أبداً أي فعل يمكن تفسيره على أنه عنصري"، لكنه استخدم "شكلاً شائعاً للتعبير" للإشارة "بمودة إلى أحد أقربائه".

وأضافت أن "الحكم لم يطل شخصاً واحداً فقط، بل ثقافتنا، وأسلوب حياتنا. هذا تمييزي وعنصري"، داعية إلى رفع العقوبة عن كافاني.

وكان كافاني أعلن عبر حسابه على تويتر الخميس أنه سيقبل إيقافه قائلاً "أقبل العقوبات التأديبية، مع العلم أنني أجنبي على تقاليد اللغة الإنكليزية، لكنني لا أشاطر وجهة النظر".

المصدر: وكالات