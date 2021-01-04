شكرا لقرائتكم خبر عن فاسكيز يوجه صدمة مدوية لريال مدريد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فى مفاجآة مدوية رفض لوكاس فاسكيز، لاعب ريال مدريد ، العرض المقدم من إدارة النادي الملكي لتجديد تعاقده الذى ينتهي بنهاية الموسم الحالى مع عدد من زملائه.

وكشفت صحيفة "ماركا" عن رفض لوكاس فاسكيز العرض الأول المقدم من إدارة نادي ريال مدريد بشأن تجديد تعاقده، موضحة أن وكيل اللاعب لم يقتنع بالعرض المالي الذى عرضه مسئولو الملكى خلال الفترة الماضية.

وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة ريال مدريد لديها رغبة فى الإبقاء على لوكاس فاسكيز بعد تصريحاته الأخيرة التى أبدى فيها مرونة للاتفاق على عقد جديد إلا أن العرض المقدم لم ينل موافقة اللاعب أو وكيله حتى الآن.