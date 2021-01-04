شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندري يطلب ناصر ماهر بديلًا لعمار حمدي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وضع مسؤولو نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي شرطاً من أجل عودة عمار حمدي إلى النادي الأهلي في فترة الانتقالات الشتوية الجارية في يناير.

وحرص رئيس الاتحاد السكندري على استطلاع رأي حسام حسن المدير الفني للفريق حول عودة عمار حمدي لاعب الاتحاد السكندري إلى الأهلي في يناير الجاري.

ورفض حسام حسن التفريط في خدمات عمار حمدي وعودته للنادي الأهلي مرحباً برحيل اللاعب بشرط الحصول على خدمات أي من الثنائي ناصر ماهر أو محمد مجدي أفشة في يناير الجاري للموافقة على عودة عمار إلى النادي الأهلي.