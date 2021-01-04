شكرا لقرائتكم خبر عن الشيخ: اليابان تستنسخ «فقاعة » المونديال في اولمبياد طوكيو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد الدكتور أحمد الشيخ المدير التنفيذي لوزارة الشباب والرياضة ورئيس لجنة الاتصال الحكومي لبطولة كأس العالم لكرة اليد رجال الـ 27 والمقامة على أرض في مصر في الفترة من 13 الشهر الجاري وحتى 31 من نفس الشهر ، أن اللجنة من شأنها مخاطبة جميع الوزارات وعلى رأسها الصحة والسياحة والداخلية لتذليل كل العقبات وإنهاء الاجراءات خلال البطولة والظهور بالشكل اللائق المشرف .

وأضاف الشيخ أن هذا السيستيم الإتصال الحكومي وضعه معالي الوزير الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة فور توليه المسئولية ويعمل بها العديد من الأخصائيين والموظفين بالوزارة كل موظف يقوم بالاتصال بالوزارة المعنية لإنهاء كافة الاجراءات .

وتابع رئيس لجنة الإتصال الحكومي قائلا نعمل منذ عام وإكتسابنا العديد من الخبرات ونسعى دائما لنكون محط أنظار العالم في تنظيم البطولات ، بطولة اليد لها رئيس لجنة عليا برئاسة رئيس الوزراء وفيها 18 وزير وزير الياضة هو مقرر اللجنة وننبسق منها اللجنة التنفيذية التي يرأسها المهندس هشام نصر ومدير البطولة االكابتن حسين لبيبيب.

وأردف الشيخ أن دور لجنة الاتصال الحكومي تسهيل كافة الاجراءات الحكومية مع الوزارات كوزارة الداخلية نحصل منها على كافة التصاريح تالامنية الخاصة بالبطولة وإعطائها كافة البيانات الخاصة بالوفود ، لتأمين المقرات والملاعب ، وزارة الطيران نتابع معها كافة الامور الخاصة بموعد الطائرات الخاصة بالوفود ، ولاول مرة نأخذ الوفد فور وصوله المهبط وحتى استقراره بمقر الاقامة ضمن الإجراءات الإحترازية للحد من فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 .

وتم انهاء كافة الاجراءات مع وزارة السياحة لإنهاء التعاقد مع 4 فنادق لتنفيذ الاجراءات الاحترازية بـ " الفقاعة " .

وتحدث الشيخ عن الدور الفعال لوزارة الصحة والتي بذلت مجهود جبار في إتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة كورونا وتنفيذ " الفقاعة " والتي لاقت استحسان من الدول المشاركة وعلى رأسها اليابان والتي أكدت على تنفيذها في بطولاتها المقبلة وخاصة أولمبياد توكيو .

واختتم رئيس لجنة الاتصال الحكومي بتأكيده على الحصول على حقوق البث التليفزيوني بعد التعامل بإحترافية شديدة وتم تسويقها وحدث الربح ، علاوة على حقوق البيع لأكثر من دولة ترغب في شراء بث البطولة .