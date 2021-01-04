شكرا لقرائتكم خبر عن كينجسلي كومان بديل صلاح في ليفربول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يعتقد أسطورة ليفربول ديتمار هامان، يجب على إدارة ليفربول حال رحيل محمد صلاح، لأحد عملاقة الدوري الإسباني سواء ريال مدريد أو برشلونة، التعاقد مع لاعب بايرن ميونيخ كينجسلي كومان. قال هامان وفقا لما نشره موقع صحيفة "اكسبريس": إذا تحرك صلاح ، إذا أراد الرحيل ، وهو أمر مرجح للغاية ، فسيكون لذلك تأثير غير مباشر.

وكان موقع لموقع givemesport، أكد أن ريال مدريد حدد قيمة شراء محمد صلاح، والتى بلغت 108 مليون جينه إسترليني، على أن يحاول ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية خاصة بعد توتر علاقته بناديه الإنجليزي الحالي نظرًا لعدم ارتداءه شارة القيادة خلال إحدى لقاءات الريدز في دوري أبطال أوروبا.

وأكد التقرير أن محمد صلاح، يريد ترك ليفربول لرغبته في خوض تجربة احترافية جديدة داخل أحد الأندية الأوروبية الكبري سواء ريال مدريد أو برشلونة. وأشار التقرير إلى أن محمد صلاح أصبح مصدر قلق لجماهير ليفربول بسبب مخاوفهم من رحيله عن الفريق الأحمر نهاية الموسم الجاري.