شكرا لقرائتكم خبر عن طارق العشري يدخل حسابات الإسماعيلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - دخل طارق العشري، المدير الفني السابق لفريق طلائع الجيش الذي قدم استقالته مؤخرا عقب خسارته أمام الاتحاد السكندري بهدفين لهدف، حسابات إدارة النادي الإسماعيلي لقيادة الفريق خلفا أبوطالب العيسوي، الذي يقود الفريق حاليات مؤقتا لخلفا للراحلين عن الفريق، البرازيلي، ريكاردو، ومحمد وهبة الذي قدم اعتذارا عن استكمال مهمته مع الدراويش.

ووفقا لمصادر مطلعة داخل الإسماعيلي، طارق العشري يقترب من تدريب الفريق خلال الفترة المقبلة ومن المتوقع أن يقود الدراويش خلال لقاء الرجاء في البطولة العربية.