شكرا لقرائتكم خبر عن رامى ربيعة يعلن تعافية من كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن رامي ربيعة مدافع الأهلي، تعافيه من فيروس كورونا المستجد، الذي تعرض له وأبعده عن مباريات الفريق خلال الفترة الماضية.

وقال ربيعة عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام": "الحمد لله النتيجة سلبي شكرًا لدعواتكم".

ويستعد الأهلي لمواجهة سونيديب بطل النيجر غدًا الثلاثاء في إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا، علمًا بأن الأحمر فاز ذهابًا خارج ملعبه (1-0).

وكان الأهلي قد كشف في وقت سابق تعافي الرباعي محمد مجدي أفشة ومحمد هاني ومحمود كهربا وأكرم توفيق من فيروس كورونا.