شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يهزم الإسماعيلى بهدفين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فاز فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلى ، مواليد ٢٠٠٣، على ضيفه الإسماعيلي بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم الاثنين، على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن الجولة السابعة من بطولة الجمهورية.بدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: طارق حسن. وفى الدفاع: إبراهيم عبد الحكيم - رأفت خليل - عبد الجواد عبد الرحمن - إسلام عبد الله.

وفى الوسط: داوود - مصطفى أبو الخير - محمد أسامة «ميدو» - ميدو نبيل - محمد وائل، وفى الهجوم: محمود حمدي.

وفي الشوط الثاني شارك محمد أحمد بدلًا من إبراهيم عبد الحكيم، وزياد أسامة بدلًا من ميدو أسامة، وأحمد عماد بدلًا من رأفت خليل، وشهاب وائل بدلًا من ميدو نبيل، وعبد الرحمن شريف بدلًا من محمود حمدي.

افتتح رأفت خليل التسجيل للأهلي في الدقيقة ٤٣، وأضاف ميدو أسامة الهدف الثاني بعدها بدقيقة واحدة، لتنتهي المباراة بفوز الأهلي بثنائية نظيفة.بهذه النتيجة رفع «أهلي ٢٠٠٣» رصيده إلى ١١ نقطة من الفوز في ٣ مباريات والتعادل في مباراتين، والهزيمة مرتين، حيث فاز على الجونة ٤- صفر، وخسر أمام الإسماعيلي وإنبي بنتيجة ١-٢، وتعادل مع الإنتاج الحربي ١-١، ومع سموحة ٢-٢، وفاز على الجونة ٥- صفر، وعلى الإسماعيلي ٢- صفر، مسجلًا ١٦ هدفًا مقابل ٧ أهداف في مرماه.

ويضم الجهاز الفني لفريق ٢٠٠٣ بالأهلي محمد شرف مديرًا فنيًّا، وإسحق أول مدربًا عامًّا، وخالد عثمان مدرب حراس المرمى، ومحمد مصطفى طبيب الفريق، وشريف خليل إداري الفريق، وطارق عصمت مدرب الأحمال، وعبد الحميد حسين المدلك