شكرا لقرائتكم خبر عن البلتاجى: مونديال اليد بروفة لاوليمبياد طوكيو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد الدكتور مدحت البلتاجي، مستشار اللجنة المنظمة ببطولة كأس العالم لكرة اليد، أن المونديال سيكون بروفة لأوليمبياد طوكيو في ظل جائحة كورونا التي تلقي بظلالها على العالم بصفة عامة والأوساط الرياضية بصفة خاصة.

وقال البلتاجي في تصريحات صحفية انه تم الانتهاء من كافة الاستعدادات الخاصة بالمونديال وإن وصول منتخب اليابان مع تنفيذ الإجراءات الطبية للبطولة، كان بروفة ناجحة لاستقبال باقي المنتخبات.

وأكد أن بعثة منتخب البرازيل ستصل مصر يوم الجمعة المقبل وهي ثاني بعثة ستصل إلى مصر مؤكداً أنه لا يوجد بلد في العالم خاض هذا التحدي باستضافة هذا العدد من المنتخبات في بطولة مجمعة في ظل جائحة كورونا.

وتابع، بعض المنتخبات كانت لديها بعض الأسئلة الخاصة بالإجراءات الاحترازية ونظام الفقاعة الذي سيتم تطبيقه على المنتخبات وقمنا بالرد على كافة الأسئلة لطمأنة الجميع خاصة أن القيادة المصرية والاتحاد الدولي لليد كانا لديهما الإصرار والتصميم الكامل على إقامة البطولة في موعدها بإجراءات صارمة .

وقال البلتاجي: رئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ يريد نقل تجربة مونديال اليد لأولمبياد طوكيو، إدارة بطولة بهذا الحجم في مثل هذه الظروف أمر صعب إلى أقصى الحدود لكن أؤكد أن الجميع هدفه واحد وهو إنجاح البطولة .

وأوضح أن حفل افتتاح المونديال سيكون مبهراً ولن يكون طويلاً ويستهدف توجيه رسالة من مصر للعالم من خلال الأغنية والعرض.