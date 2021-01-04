شكرا لقرائتكم خبر عن «فيفا» يعطل إيقاف مدافع أتلتيكو مدريد مؤقتًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال مصدر بنادى أتلتيكو مدريد، إن الاتحاد الدولى لكرة القدم «فيفا»، عطل إيقاف المدافع كيران تريبير لـ10 أسابيع، بداعى انتهاك قواعد المراهنات.

وعوقب تريبير بغرامة قيمتها 70 ألف جنيه إسترلينى، من الاتحاد الانجليزى للعبة مع إيقافه لـ10 أسابيع بدءا من 23 ديسمبر الماضى، لانتهاك 4 لوائح، تتعلق بمنع تقديم اللاعبين معلومات إلى أشخاص بحكم مكانتهم، دون أن تكون متاحة للجماهير فى نفس الوقت.

وقال مدافع إنجلترا، المنضم من توتنهام هوتسبير إلى أتلتيكو فى يوليو 2019، إنه لم يشارك فى مراهنات ولم يستفد من مراهنات أشخاص آخرين.

واضطر تريبير، الذى لعب كل مباريات أتلتيكو فى الدورى الإسبانى ودورى أبطال أوروبا هذا الموسم قبل إعلان إيقافه، للغياب عن فوز متصدر الدورى 1-0 على خيتافى، يوم الأربعاء، كما خرج من التشكيلة التى زارت ألافيس.

يذكر أن دييجو سيميونى يعتمد على المدافع بشكل أساسى خلال الفترة الماضية.