شكرا لقرائتكم خبر عن بوكيتينو.. الساحر الذى كتب التاريخ مع توتنهام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادى باريس سان جيرمان الفرنسى، تعاقده مع المدرب الأرجنتينى ماوريسيو بوكيتينو، حتى يونيو 2022 مع إمكانية تمديده لموسم آخر.

وأقال سان جيرمان المدرب الألمانى توماس توخيل، بعد يوم من بداية العطلة الشتوية، حيث قال النادى فى بيان رسمى: «بعد تحليل متعمق لوضع توخيل الرياضى، قرر النادى إنهاء عقد المدرب الألمانى». وفيما يلى حقائق عن بوكيتينو الذى وُلد فى الثانى من مارس 1972 فى ميرفى فى سانتافى بالأرجنتين.

مسيرته كلاعب: بدأ قلب الدفاع اللعب مع نيويلز أولد بويز فى 1988، وخاض مباراته الأولى وعمره 16 عاما.

- حصد لقبه الأول فى 1991، عندما نال نيويلز لقب المرحلة الافتتاحية للدورى الأرجنتينى.

- انتقل إلى إسبانيول فى 1994 وخاض أكثر من 200 مباراة هناك، وتوج بكأس ملك إسبانيا قبل الانضمام لباريس سان جيرمان فى 2000.

وقدم المدرب الأرجنتينى مواسم رائعة مع توتنهام الإنجليزى