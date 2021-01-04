شكرا لقرائتكم خبر عن ريال مدريد يرصد 108 ملايين جنيه استرلينى لخطف «صلاح» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - دخل ريال مدريد الإسبانى فى مفاوضات جادة مع النجم المصرى محمد صلاح، لاعب ليفربول، لخطفه من كتيبة «الريدز» فى الصيف المقبل.

ووفقًا لما نشره موقع givemesport، فى تقرير الأثنين، فإن ريال مدريد حدد قيمة شراء «صلاح»، والتى بلغت 108 ملايين جنيه استرلينى، على أن يحاول ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية، خاصة بعد توتر علاقته بناديه الإنجليزى الحالى نظرًا لعدم ارتدائه شارة القيادة خلال أحد لقاءات الريدز فى دورى أبطال أوروبا. وأكد التقرير أن «صلاح» يريد ترك ليفربول لرغبته فى خوض تجربة احترافية جديدة داخل أحد الأندية الأوروبية الكبرى سواء ريال مدريد أو برشلونة.

صورة ضوئية لما نشره موقع «givemesport»

وأشار التقرير إلى أن «صلاح» أصبح مصدر قلق لجماهير ليفربول بسبب مخاوفهم من رحيله عن الفريق الأحمر نهاية الموسم الجارى. ولفت التقرير إلى أن النجم المصرى أصبح أيضًا محل اهتمام من إدارة برشلونة.

فى سياق آخر، اختارت شبكة «سكاى إيطاليا» «صلاح» واحدًا من أفضل الصفقات الشتوية فى تاريخ الدورى الإيطالى، وترتيبه الـ21 من ضمن 27 صفقة اختارتها الشبكة.

وكتبت الشبكة عن اختيار «صلاح»، قائلة: «لم يكن (صلاح) الذى نعرفه اليوم، فقد عامله تشيلسى وقتها كلاعب يمكن الاستغناء عنه، وكان ضمن مفاوضات صفقة كوادرادو. (صلاح) قَبِل على مضض الإعارة إلى فيورنتينا بمقابل مليون يورو، مع إمكانية ضمه نهائيًا بـ15 مليونًا».

وواصلت: «تضمنت الصفقة حق اللاعب فى الاعتراض على الانضمام إلى فيورنتينا بشكل نهائى إن رغب فى ذلك، وفى غضون 6 أشهر، تغير موسم فيورنتينا، وسجل 9 أهداف فى 26 مباراة. النادى أراد الاحتفاظ به، لكنه استخدم حقه فى الاعتراض، وانضم إلى روما».