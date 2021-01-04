شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الإسماعيلى يزف خبر سعيد قبل مواجهة الرجاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الإسماعيلي، جاهزية الأنجولي آري بابل جناح أيسر الفريق، لخوض لقاء الرجاء المغربي بالدار البيضاء، الإثنين المقبل، في إياب نصف نهائي بطولة كأس الملك محمد السادس للأندية العربية.

وقال أكرم عبد العزيز رئيس الجهاز الطبي للإسماعيلي، في تصريحات لموقع ناديه، إن بابل تخلص من آلامه العضلية التي أبعدته عن مباراة المقاصة بالدوري المصري، وأصبح جاهزًا لمواجهة الرجاء.

وأكد أن إصابة الثنائي محمود عبد العاطي دونجا والتونسي مروان الصحراوي، لاعبي الفريق في لقاء المقاصة، لن تمنعهما من خوض لقاء الرجاء.

وأوضح أن دونجا خضع لأشعة بعد إصابته بكدمة في كاحل القدم، ولكنه سيكون جاهزًا للمباراة، كما تعرض الصحراوي لإصابة بكدمة في الكتف.

وأشار إلى أن اللاعب الصاعد محمد بيومي سيكون جاهزًا لمباراة الرجاء أيضًا، بعد أن قارب من إنهاء برنامجه العلاجي، وسينتظم في التدريبات الجماعية.