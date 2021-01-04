«كورونا» يؤثر على «الميركاتو الشتوى» فى «البوندسليجا»

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بدأت سوق الانتقالات الشتوية فى الدورى الألمانى السبت الماضى، وتستمر حتى أول فبراير المقبل، لكن يتوقع أن تكون مختلفة بشكل واضح عن فترات الانتقالات الشتوية السابقة.

فمن المرجح ألا تشهد سوق هذا العام صفقات من العيار الثقيل، فى ظل أزمة جائحة كورونا، لكن رغم ذلك، ستكون بعض الأندية مضطرة للتحرك من أجل إنقاذ حظوظها فى الموسم. ويرصد التقرير التالى، نبذة عن المشهد الحالى لدى الأندية الكبرى فى ألمانيا، والصفقات المتوقعة، فيما يتعلق بانتقالات اللاعبين. فبايرن ميونخ يحتل صدارة الدورى، ويواصل تقدمه فى كأس ألمانيا ودورى الأبطال، لكن مشوار الفريق لم يكن خاليا من التحديات فى الأشهر الأولى من الموسم.

ولا يتوقع أن ينشط بايرن بشكل كبير فى سوق الانتقالات، وربما لا يتحرك خلالها، حيث لم يتم تحديد أسماء اللاعبين الذين سوف ينضمون للفريق أو سيرحلون عنه.

فيما يرى سيمون رولفز، مدير الكرة بباير ليفركوزن، أنه ليس هناك ما يدعو لإجراء تغييرات فى الفريق الذى يحلق عاليا، ويحتل المركز الثانى فى الدورى الألمانى. وقال فى تصريحات لصحيفة «كولنر شتات أنتسايجر»، إن الفريق مستقر ويحظى بالخيارات الكافية، وقد تعامل بشكل جيد مع كل التحديات. ومع ذلك، قد يتحرك النادى لإبرام صفقة أو صفقتين من أجل مواصلة التقدم فى تحدى المنافسة على اللقب.

وقد تعمل عودة باولينيو وإيزيكيل بالاسيوس إلى الفريق بعد غياب طويل بسبب الإصابة فى الرباط الصليبى والظهر، على تقليل الحاجة لإبرام صفقات جديدة. كما لم يتم تحديد اللاعبين الذين سيرحلون عن الفريق. أما لايبزج فقد تعاقد بالفعل مع لاعب خط الوسط المجرى دومينيك سوبوسلاى من ريد بول سالزبورج النمساوى، لكن لا يرجح أن يتحرك النادى لإبرام صفقات أخرى، رغم مساعى النادى لتحقيق أول لقب كبير له.

وكان النادى قد توصل بالفعل إلى اتفاق لضم المدافع الموهوب يوشكو جفارديول من دينامو زغرب الكرواتى، لكن اللاعب البالغ من العمر 18 عاما لن ينضم إلى الفريق الألمانى قبل الصيف المقبل. ولم يتم تحديد اللاعبين الراحلين.

وفى فولفسبورج، لا يزال المدير الفنى أوليفر جلاسنر يرغب فى ضم لاعب سريع فى الهجوم، لكن النادى لم ينجح فى إيجاد العنصر المناسب منذ سوق الانتقالات الشتوية الماضية.

ويؤدى الفريق بشكل جيد، وهو ما يعنى أنه ليس بحاجة إلى التسرع بهذا الشأن. ولم يتم تحديد اللاعبين الذين سوف ينضمون للفريق، فيما يرجح رحيل المدافع جيفرى بروما ولاعب خط الوسط يونس مالى. أما بوروسيا دورتموند، فلا شك فى أن النادى ليس راضيا عن التواجد فى المركز الخامس حاليا فى الدورى الألمانى، لكن لا يرجح أن يجرى تغييرات جذرية بالفريق، نظرا للوضع المالى فى ظل أزمة كورونا.

وقال هانز- يواخيم فاتسكه، الرئيس التنفيذى لبوروسيا دورتموند، فى تصريحات لمجموعة «فونكه» الإعلامية، إن النادى قد لا ينشط فى سوق الانتقالات الشتوية فى ظل الظروف الراهنة. ولم يتم تحديد اللاعبين الذين سينضمون للفريق، أو الراحلين.