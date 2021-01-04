شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب «كريستال» يوبّخ «ميليفويفيتش» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتقد روى هودجسون، مدرب كريستال بالاس، قائد فريقه لوكا ميليفويفيتش لانتهاكه الإجراءات الخاصة بكوفيد-19خلال العام الجديد بحضوره سهرة خاصة. وأظهرت صور على وسائل التواصل الاجتماعى، الصربى ميليفويفيتش ومواطنه ألكسندر ميتروفيتش مهاجم فولهام، فى تجمع يضم 7 أشخاص آخرين على الأقل، عشية العام الجديد. وطبقا لإرشادات الحكومة البريطانية الموضوعة فى 19 ديسمبر، لا يسمح لهؤلاء الذين يعيشون فى مناطق المستوى الرابع، ومن بينها لندن حيث يقع مقر بالاس وفولهام، بالاختلاط بأشخاص آخرين خارج منازلهم. وشارك ميليوفويفيتش فى فوز بالاس (2-0) على شيفيلد يونايتد، بعد أن جاءت نتيجة اختباره سلبية لفيروس كورونا المستجد. وأبلغ هودجسون الصحفيين بعد المباراة «عرفت بالأمر وأدينه بالتأكيد. نشعر بالحزن، هذا لا يفيد سمعة النادى أو لوكا». وأضاف «نعرف أنه لم يضع الفريق الآخر فى خطر، لأنه حصل على الضوء الأخضر للعب من رابطة الدورى الممتاز».

وتابع «لكن الأمر لا يتعلق بحجم المخاطر على هذا الملعب، فالمخاطر تكون موجودة عندما ينتهك الناس إرشادات الحكومة». وواصل مدرب كريستال «هذا انتهاك لإرشادات الحكومة، وهو أمر لا نرغب فى حدوثه. لكن هل سيؤثر ذلك على مشاركته وعلى شارة القيادة؟، لا».

وقال فولهام، الذى تأجلت مواجهاته ضد توتنهام هوتسبير وبيرنلى بسبب حالات كوفيد-19 فى صفوفه، إنه يحقق فى الواقعة وسيتعامل معها داخليا. ونقلت وسائل إعلام بريطانية عن فولهام قوله فى بيان «اللاعب يدرك خيبة أمل النادى والمعايير المتوقعة منه».