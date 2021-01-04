شكرا لقرائتكم خبر النصر يخطط للتخلص من حمدالله وضم دييجو كوستا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأوضح موقع (ليونزي دي لا أطلس) الناطق باللغة الفرنسية أن النصر يرغب التخلص من حمدالله في الفترة المقبلة، والتعاقد مع دييجو كوستا مهاجم أتلتيكو مدريد الإسباني السابق.وأضاف الموقع «إن النصر يدرس العديد من الخيارات لخلافة حمدالله في خط الهجوم، ويأتي اسم كوستا كمرشح قوي لضمه في سوق الانتقالات الشتوية أو في الموسم المقبل».
وكان دييجو كوستا قد فسخ عقده أخيرا مع نادي أتلتيكو مدريد، ليصبح حرا في الانضمام إلى أي ناد آخر ابتداء من يناير الجاري.
ويحتل النصر المركز الـ14 برصيد 11 نقطة في ترتيب الدوري.
كانت هذه تفاصيل خبر النصر يخطط للتخلص من حمدالله وضم دييجو كوستا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.