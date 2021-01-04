النصر يخطط للتخلص من حمدالله وضم دييجو كوستا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يدرس نادي النصر التخلي عن خدمات مهاجمه المغربي عبدالرزاق حمدالله خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأوضح موقع (ليونزي دي لا أطلس) الناطق باللغة الفرنسية أن النصر يرغب التخلص من حمدالله في الفترة المقبلة، والتعاقد مع دييجو كوستا مهاجم أتلتيكو مدريد الإسباني السابق.

وأضاف الموقع «إن النصر يدرس العديد من الخيارات لخلافة حمدالله في خط الهجوم، ويأتي اسم كوستا كمرشح قوي لضمه في سوق الانتقالات الشتوية أو في الموسم المقبل».

وكان دييجو كوستا قد فسخ عقده أخيرا مع نادي أتلتيكو مدريد، ليصبح حرا في الانضمام إلى أي ناد آخر ابتداء من يناير الجاري.

ويحتل النصر المركز الـ14 برصيد 11 نقطة في ترتيب الدوري.