شكرا لقرائتكم خبر الأهلي يسوق عقد ليما والزمالك تجاهل عرض الونش ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تتجه إدارة النادي الأهلي فعليا لتسويق عقد المحترف البرازيلي في صفوف الفريق الأول لكرة القدم لوكاس ليما، خلال الأيام القليلة المقبلة، ليتسنى لها تسجيل لاعب بديل له خلال فترة الانتقالات الشتوية التي تفتح أبوابها الخميس.

وتعتزم إدارة الأهلي تدعيم صفوف الفريق خلال الشتوية، خاصة على مستوى خط الدفاع، بعد المستويات المهزوزة لدفاع الفريق خلال الجولات الماضية.

وعمدت إدارة الأهلي في وقت سابق إلى إرسال عرض رسمي لنادي الزمالك، تطلب من خلاله خدمات المدافع محمود حمدي الونش بنظام الإعارة حتى نهاية الموسم، وقد حددت إدارة الأهلي مدة زمنية للعرض المقدم، حيث يتنهي العرض بنهاية يوم 31 ديسمبر الماضي، وعلمت «مكة» أن مدة العرض انتهت دون رد من نادي الزمالك ولم تتخذ إدارة الأهلي أي خطوة بعد ذلك.

من جهتها تنتظر إدارة الأهلي الحصول على نتائج شهادة الكفاءة المالية للشروع في فتح عدد من ملفات اللاعبين الأجانب الذين تنوي التوقيع معهم خلال الفترة المقبلة.

من جهة أخرى أعلن النادي الأهلي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، عن أصابة لاعب الفريق الأول لكرة القدم المحترف المغربي إدريس فتوحي على مستوى مفصل القدم، وبالتالي سيغيب عن المشاركة مع الفريق لمدة تتراوح بين 4 أسابيع إلى 6 أسابيع.

إدريس فتوحي

لاعب وسط

أصيب في مباراة التعاون

الإصابة في مفصل القدم

مدة الغياب