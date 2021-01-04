تدهور نتائج ضمك يقيل المدرب بن زكري

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وكان بن زكري أبدى استياءه الشديد من مستوى التحكيم منذ بداية الدوري، وتحدث بلهجة حادة عن الحكم تركي الخضير، الذي أدار مباراة الفريق السابقة أمام الفتح.وعبر المدرب في أكثر من مناسبة عن عدم قناعته بلاعبي ضمك، مطالبا الإدارة بالتحرك في الانتقالات الشتوية من أجل تدعيم صفوف الفريق.
وتولى بن زكري مهمة تدريب ضمك في منتصف الموسم الماضي، وقاده للبقاء في دوري المحترفين، بعد أن كان قريبا من الهبوط حتى الجولة الأخيرة.
يذكر أن نادي النصر كان له السبق في إقالة المدربين بعد أن فك ارتباطه بالمدرب البرتغالي فيتوريا بالتراضي، لتدهور نتائجه واحتلاله المركز 15 بالدوري.
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