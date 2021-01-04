ظهور مخجل للاعبي التانجو في الدوري السعودي

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ويعد المخضرم بانيجا لاعب فريق الشباب هو الأفضل نسبيا بين اللاعبين الثلاثة، رغم أنه أكبرهم سنا، حيث سجل هدفين في بطولة الدوري أمام الرائد والنصر من ركلتي جزاء، كما يحتل المركز الثاني في صناعة الفرص بـ23 فرصة وبفارق أربع فرص عن المتصدر لاعب فريق أبها المغربي سعد بقير.ويحتل بانيجا المركز الثالث في عدد التمريرات الصحيحة بـ691 تمريرة خلف لاعب الهلال سلمان الفرج (738)، ولاعب العين فليب براداريتش (698).
يأتي لاعب النصر جونزالو مارتينيز ثانيا، الذي يحتل المركز العاشر في صناعة الفرص بـ20 فرصة ولم يسجل أي هدف.
أما لاعب الهلال لوسيانو فييتو فلم يدخل أي قائمة ولم يسجل أي هدف، وبصمته الوحيدة التسبب في ركلتي جزاء.
بانيجا - لاعب فريق الشباب
- سجل هدفين في بطولة الدوري
- يحتل المركز الثاني في صناعة الفرص بـ23 فرصة
- ويحتل المركز الثالث في عدد التمريرات الصحيحة بـ691 تمريرة
- يحتل المركز العاشر في صناعة الفرص بـ20 فرصة
- لم يسجل أي هدف
- لم يدخل أي قائمة
- لم يسجل أي هدف
- تسبب في ركلتي جزاء
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