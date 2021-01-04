الهلال يجهز الجيل الثامن لتعزيز حضوره الفني 2030

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وبدأ الهلال بسن استراتيجية كروية جديدة من خلال تصعيد المواهب الشابة للدرجات العليا دون الالتزام بالتدرج بين الفرق السنية، وذلك لأجل التسريع في منح المواهب فرصة تمثيل الفريق الكروي الأول في وقت مبكر، وعدم حرقها في دوري الفئات الأخرى واندثارها بعيدا.أبرز الأسماء التي مرت بأطوار الهلال:
الجيل الأول:
عبدالله سوا، مبارك عبدالكريم، سلطان بن مناحي،
صالح أمان، ومحمود زرد
الجيل الثاني:
إبراهيم اليوسف، غازي سعيد، فهد الحبشي، هادي
أبوحطبة، بشير الغول، وعبدالله العمار
الجيل الثالث:
صالح النعيمة، حسين البيشي، عادل عبدالرحيم،
هذال الدوسري، منصور بشير، عبدالرحمن القحطاني، وفهد المصيبيح
الجيل الرابع:
عبدالرحمن اليوسف، يوسف الثنيان، صالح السلومي،
عبدالرحمن التخيفي، وليد المدوح، وعبدالله البرقان
الجيل الخامس:
سامي الجابر، خالد التيماوي، صفوق التمياط،
حسين المسعري، فيصل أبواثنين، وخالد أبونيان
الجيل السادس:
نواف التمياط، محمد الشلهوب، أحمد
الدوخي، عبدالله الجمعان، خميس العويران، وتركي الصويلح
الجيل السابع:
سلمان الفرج، سالم الدوسري، ومحمد البريك
الجيل الثامن:
ناصر الدوسري، حمد العبدان، نواف الغامدي، عبدالله البيشي، وعبدالله آل جبيع
أبرز اللاعبين الصاعدين المجدد معهم حتى 2023:
- ناصر الدوسري (21 سنة)
- نواف الغامدي (21 سنة)
- حمد العبدان (20 سنة)
- أبرز الاستقطابات الشابة:
- حمد اليامي (24 سنة)
- حبيب الوطيان (24 سنة)
- فواز الطريس (23 سنة)
- لاعبون تخطوا الـ30:
- عبدالله المعيوف (33 سنة)
- علي البليهي (31 سنة)
- سلمان الفرج (31 سنة)
- أسماء قادمة للهلال:
- عبدالله الحمدان (21 سنة)،
- حامد الغامدي (21 سنة)
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