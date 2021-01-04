شكرا لقرائتكم خبر الهلال يجهز الجيل الثامن لتعزيز حضوره الفني 2030 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - خط مسؤولو نادي الهلال الخطوط الرئيسة لاستراتجية الحفاظ على العرش البطولي للفرق السعودية بالبطولات الـ61 التي حققها طوال عمره التأسيسي (60 عاما)، حيث بدأ رحلة بناء الجيل الثامن لتعزيز الحضور الفني للفريق وبقائه متسيدا الزعامة والريادة المحلية والقارية، من خلال العمل على خطة ممنهجة لإمداد المدرج الأزرق بالبطولات ورفعها باسم الكرة السعودية، والتي تنتهي مع انطلاق رؤية 2030، وهي السنة التي توافق عمق النضج الكروي للجيل الهلالي الثامن المدعم بالاستقطابات الاحترافية الجديدة، لمن هم في العقد الثاني، وإبرام العقود الجديدة لمن هم في العقد نفسه للاعبين الذين لم يتجاوزوا (22 عاما)، لأجل ديمومة البطولات الهلالية وللتصدي لكهولة الفريق بغياب التطعيم ودعم الفريق بوجوه جديدة.

وبدأ الهلال بسن استراتيجية كروية جديدة من خلال تصعيد المواهب الشابة للدرجات العليا دون الالتزام بالتدرج بين الفرق السنية، وذلك لأجل التسريع في منح المواهب فرصة تمثيل الفريق الكروي الأول في وقت مبكر، وعدم حرقها في دوري الفئات الأخرى واندثارها بعيدا.

أبرز الأسماء التي مرت بأطوار الهلال:

الجيل الأول:

عبدالله سوا، مبارك عبدالكريم، سلطان بن مناحي،

صالح أمان، ومحمود زرد

الجيل الثاني:

إبراهيم اليوسف، غازي سعيد، فهد الحبشي، هادي

أبوحطبة، بشير الغول، وعبدالله العمار

الجيل الثالث:

صالح النعيمة، حسين البيشي، عادل عبدالرحيم،

هذال الدوسري، منصور بشير، عبدالرحمن القحطاني، وفهد المصيبيح

الجيل الرابع:

عبدالرحمن اليوسف، يوسف الثنيان، صالح السلومي،

عبدالرحمن التخيفي، وليد المدوح، وعبدالله البرقان

الجيل الخامس:

سامي الجابر، خالد التيماوي، صفوق التمياط،

حسين المسعري، فيصل أبواثنين، وخالد أبونيان

الجيل السادس:

نواف التمياط، محمد الشلهوب، أحمد

الدوخي، عبدالله الجمعان، خميس العويران، وتركي الصويلح

الجيل السابع:

سلمان الفرج، سالم الدوسري، ومحمد البريك

الجيل الثامن:

ناصر الدوسري، حمد العبدان، نواف الغامدي، عبدالله البيشي، وعبدالله آل جبيع

أبرز اللاعبين الصاعدين المجدد معهم حتى 2023: