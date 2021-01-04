حرمان «ابن سعيدان» الخامس في رالي داكار

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وبذلك يتراجع مركز ابن سعيدان في الترتيب العام لفئة السيارات بالمرحلة الأولى من الرالي، من المركز الخامس إلى التاسع، بفارق تسع دقائق و53 ثانية عن المتصدر الإسباني كارلوس ساينز.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أصدرت «لجنة التحكيم» في رالي داكار السعودية 2021 عقوبة زمنية على المتسابق السعودي ياسر بن سعيدان، بإضافة (دقيقتين) لتوقيته العام، ضمن منافسات المرحلة الأولى من الرالي، وذلك بسبب تجاوزه السرعة القانونية في إحدى مناطق المرحلة والمحددة بـ(50 كلم / ساعة)، بعد قيادته لمركبته في هذه المنطقة بسرعة (54 كلم / ساعة).وبذلك يتراجع مركز ابن سعيدان في الترتيب العام لفئة السيارات بالمرحلة الأولى من الرالي، من المركز الخامس إلى التاسع، بفارق تسع دقائق و53 ثانية عن المتصدر الإسباني كارلوس ساينز.

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