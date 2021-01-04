شكرا لقرائتكم خبر عن موعد سباق أستراليا للـ«فورمولا 1» قد يتأجل بسبب «كورونا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال متحدث باسم بطولة العالم لسباقات «فورمولا 1» للسيارات؛ الاثنين؛ إن جائزة أستراليا الكبرى في ملبورن قد يتغير موعدها في افتتاح الموسم الجديد بسبب وباء «كوفيد-19»، وتشديد قواعد الحجر الصحي المحلية.

ولم تطرح تذاكر السباق المقرر يوم 21 مارس/ آذار للبيع حتى الآن، ورداً على تقارير صحفية بشأن تأجيل محتمل للسباق؛ قال متحدث باسم «فورمولا 1» إن الرياضة تتطلع لعودة المنافسات في مارس/آذار؛ من دون تحديد المكان.

ومن المنتظر إقامة جائزة بريطانيا الكبرى في الشهر نفسه أيضاً.

وأضاف: «أثبتنا أننا يمكننا العودة للسباقات بشكل آمن، وتحقيق ما كان يعتبر مستحيلاً في مارس/ آذار. لقد وضعنا جدول 2021 ونتطلع للعودة في مارس هذا العام».

ولم يصدر تعليق فوري من جانب المنظمين في ملبورن؛ لكن وسائل إعلام محلية ترجح التأجيل وليس الإلغاء للعام الثاني على التوالي.

وعلى الأرجح سيحسم القرار خلال وقت لاحق من الشهر الجاري.

وألغي سباق أستراليا العام الماضي قبل ساعات على التجارب الحرة الأولى في حلبة ألبرت بارك، بعد تسجيل حالة إصابة بالفيروس بفريق مكلارين.

وبدأ الموسم الماضي في النمسا في يوليو/ تموز، وتقلص عدد السباقات من 22 إلى 17 سباقاً في أوروبا والشرق الأوسط.