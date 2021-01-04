شكرا لقرائتكم خبر عن توزيع المناصب الإدارية لاتحاد السلة الثلاثاء والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: مسعد عبدالوهاب

يعقد مجلس اتحاد كرة السلة برئاسة اللواء «م» إسماعيل القرقاوي، اجتماعه الأول للدورة الجديدة 2020- 2024 في الرابعة والنصف عصر الثلاثاء في فندق إنتركونتيننتال فستيفال سيتي دبي، وسيتم خلاله توزيع المناصب الإدارية وتشكيل اللجان الدائمة للاتحاد، علاوة على بحث سبل دفع وتعزيز مسيرة العمل لما فيه استمرار تطوير اللعبة والوصول بها إلى أعلى المستويات.

يذكر أن الجمعية العمومية اعتمدت في اجتماعها الأخير فوز القرقاوي وقائمته بالتزكية لقيادة مسيرة اللعبة المقبلة على العديد من الاستحقاقات خلال السنوات الأربع القادمة على المستويات الدولية كافة.