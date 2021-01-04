شكرا لقرائتكم خبر عن نجم مانشستر يونايتد السابق ينضم إلى الجهاز الفني للفريق والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ضم النروجي أولي جونار سولسكاير مدرب مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم؛ الاثنين؛ لاعب الفريق السابق الإسكتلندي دارين فليتشر، إلى الجهاز الفني قادماً من تدريب فريق تحت 16 عاماً لـ«الشياطين الحمر».

وكان فليتشر عاد إلى «أولد ترافورد» لتسلم مهمة فريق الناشئين في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، لكن زميله السابق ضمه إلى فريق مساعديه.

ولعب فليتشر (36 عاماً) وخريج أكاديمية اليونايتد في الفريق الأول 300 مباراة في كل المسابقات، وساهم في إحراز لقب الدوري الممتاز خمس مرات؛ إضافة إلى لقب دوري أبطال أوروبا موسم 2007-2008، وكأس العالم للأندية 2008.

وقال سولسكاير لموقع الفريق على شبكة الإنترنت؛ إن «دارين لديه الحمض النووي ليونايتد، وهو يسري في عروقه، وإنه يعرف بالضبط ما الذي يلزم ليكون الشخص لاعباً في مانشستر يونايتد».

وأضاف: «إنه في بداية مسيرته التدريبية وخبرته داخل الملعب وخارجه؛ إلى جانب عقلية الفوز التي يتمتع بها، والتزامه وعمله الشاق؛ سيكون إضافة رائعة للجهاز الفني».

وفي المقابل عبر فليتشر عن سعادته بالعودة إلى النادي كمدرب في الفريق الأول، وقال: «إنه توقيت مثير جداً لهذا الفريق الشاب، وأنا أتطلع إلى اتخاذ الخطوات التالية في مسيرتي التدريبية من خلال العمل مع أولي (سولسكاير) وطاقمه».

ويحتل يونايتد المركز الثاني بفارق الأهداف عن ليفربول، ولكيلهما 33 نقطة من 16 مباراة، ويقدم أداءً رائعاً في الفترة الأخيرة، ولم يخسر محلياً في 11 مباراة متتالية، وتأهل الفريق إلى الدور نصف النهائي لكأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة؛ حيث سيواجه، الأربعاء، جاره مانشستر سيتي.