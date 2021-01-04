شكرا لقرائتكم خبر عن فيفا يطالب الأهلي بإجراء فحوصات شاملة للاعبين قبل مونديال الأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" من النادى الأهلى ضرورة إجراء فحوصات طبية شاملة وتحليل دم ورسم قلب على جميع أفراد قائمة الفريق قبل المشاركة فى كأس العالم للأندية، التى يشارك فيها المارد الأحمر فى قطر خلال الفترة من 1 إلى 11 فبراير المقبل بصفته بطلا لأفريقيا.

إدارة الأهلى طلبت من الجهاز الطبى بالفريق ضرورة تحضير هذه الفحوصات لتقام عن طريق اللجنة الطبية بالنادى فى إحدى المستشفيات الكبرى المعتمدة حتى يتم إرسالها إلى اللجنة المنظمة لمونديال الأندية بقطر واعتماد القائمة رسميا التى لن تكون إلا عن بوجود هذه الفحوصات.

على الصعيد ذاته، استقر مسئولو الأهلى على إرسال قائمة أولية تضم 35 لاعباً للاتحاد الدولى لكرة القدم “فيفا” قبل المشاركة فى كأس العالم للأندية والتى يُشارك فيها الأهلى باعتباره بطل أفريقيا بالفوز على الزمالك بهدفين لهدف يوم 27 نوفمبر الجارى فى نهائى دورى أبطال أفريقيا.

وتلقى الأهلى خطاباً من “فيفا” طالب فيه الأخير بإرسال القائمة الأولية يوم 6 يناير الجارى على أن يتم تقليص هذه القائمة لـ23 لاعباً يحق لهم المشاركة فى البطولة العالمية يوم 22 الشهر ذاته.

وحدد الاتحاد الدولى لكرة القدم قائمة كل فريق يُشارك فى مونديال الأندية بـ23 لاعباً يتم إرسالها يوم 22 من الشهر ذاته أى قبل انطلاق مونديال الأندية بنحو عشرة أيام.

ويعقد مسئولو الأهلى حالياً اجتماعات من أجل تحديد القائمة الأولية التى سيتم إرسالها الأربعاء المقبل للفيفا من أجل المشاركة فى كأس العالم للأندية حيث يتناقش الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للفريق مع لجنة التخطيط للكرة ومحمود الخطيب رئيس النادي.

ويشارك فى مونديال الأندية المقبل، كلاً من : الأهلى المصرى وتيجريس أونال المكسيكى وبايرن ميونخ الألمانى وأوكلاند سيتى النيوزلندى وأولسان هيونداى الكورى الجنوبى والدحيل القطرى ممثل الدولة المستضيفة، ويتبقى مقعد وحيد لاكتمال الفرق المتأهلة إلى كأس العالم للأندية وهو المقعد الذى يشغله بطل كأس “ليبرتادوريس” ممثل أمريكا الجنوبية.